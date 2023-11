Dit is de gloednieuwe Skoda Superb

Een gloednieuwe Skoda Superb, in 2023!

We leven in een tijd waarin auto’s allemaal elektrisch worden. Of een crossover. Of natuurlijk een combinatie daarvan. In veel gevallen gaat dat echter ten koste van de traditionele D-segment middenklasser, maar niet in het geval van Skoda. Ja, er is een Enyaq iV voor de gene die een elektrische crossover wenst, maar ze denken nog altijd aan de traditionele klant.

Het doet een beetje denken aan Phil Dunphy’s Phil’sosophy, over het ‘inside the box’-denken. Dankzij elke marketinggoeroe zit de hele wereld ‘outside the box’ te denken, waardoor we de traditionele wensen en eisen van de traditionele klant over het hoofd zien.

Veel automerken zijn gestopt met hun normale D-segment sedan en stationwagon. En wat doet Skoda? Precies, die doen gewoon stronteigenwijs en lanceren vandaag de gloednieuwe Superb!

Broeder van de Passat

Helemaal een verrassing is het natuurlijk niet, vooral niet omdat Skoda zelf al diverse afbeeldingen en schetsen had gedeeld. Daarnaast stond op de IAA in München de nieuwe Volkswagen Passat, waarmee de Superb altijd (tot bepaalde hoogte) zijn basis deelt. Een groot verschil is dat de Skoda Superb er ook is als sedan-esque hatchback, naast de Combi (stationwagon). De Passat is er enkel en alleen als Variant.

Een belangrijk onderdeel van de Skoda Superb is diens formaat. Voor een D-segment auto is de Superb namelijk altijd erg ruim geweest. Zie het een beetje als 5 Serie-ruimte voor minder dan 3 Serie-geld. De nieuwe Superb is 4,91 meter lang, 4 centimeter meer dan voorhen. De stationwagon is precies 4,90 meter lang

Gloednieuwe Skoda Superb: afmetingen

Qua breedte gebeurt er iets bijzonders, want de nieuwe Superb is smaller dan zijn voorganger. Het is slechts 1,5 centimeter, maar toch. De reden hiervoor is waarschijnlijk dezelfde hoeveelheid ruimte, maar minder luchtweerstand.

De Cw-waarde van de hatchback bedraagt slechts 0,23! Bij de Combi is dit overigens alsnog een lage 0,25. De hoogte is 1,48 meter en de wielbasis bedraagt 2,84 meter. Dat laatste getal zorgt ervoor dat passagiers heel veel ruimte hebben.

Ja, een E-Klasse of 5 Serie hebben een grotere wielbasis, maar daar nemen de in lengte geplaatste motoren veel meer ruimte in. Bij de Superb zijn ze overdwars geplaatst, vandaar dat het eindelijk niet zo heel erg veel scheelt qua beschikbare binnenruimte.

De bagageruimte van de Combi bedraagt maar liefst 690 liter, met de banken plat is dat maar liefst 1.920 liter.

Motoren gloednieuwe Skoda Superb

Over motoren gesproken, in Nederland zul je het moeten doen met mild-hybride en plug-in hybride aandrijflijnen. De reguliere benzine- en dieselmotoren gaan aan onze neus voorbij. De plug-in hybride komt tot 204 pk en kan dankzij de 25,7 kWh accu meer dan 100 km elektrisch afleggen. Je kan ‘m 11 kW thuisladen of ‘snelladen’ met 50 kW.

Geen zin om te laten? Dan is er nog een 1.5 TSI e-TEC (ja, zo schrijf je dat) met 150 pk. Deze heeft een elektrische generator aan de transmissie zitten en voornamelijk ondersteunt bij wegrijden. In beide gevallen heb je een DSG tot je beschikking, dus schakelen is niet nodig.

Interieur

In in het interieur is er naast een hoop ruimte voor bestuurders ook plaats voor diverse typische Skoda-features. Denk aan de smart-dials. Dat zijn fysieke knoppen (draai en druk) waarbij de bestuurder zelf de functionaliteit kan bepalen. Dat klinkt nu al beter dan goedkope schermen met haptische feedback.

Verder is het interieur opgetrokken uit duurzame materialen, veelal gerecycled. Optioneel kun je ‘ergo’-stoelen bestellen met geperforeerd leder. Deze hebben dan eventueel ook verwarming, ventilatie én massagefunctie, plus elektrische bediening met memory. Dik, hè?

Wil je ‘m bestellen? Nou dan heb je geluk! De gloednieuwe Skoda Superb zal namelijk in het voorjaar van 2024 op de markt komen, dus al over een paar maanden volgens Skoda Nederland. Tegen die tijd hopen we ook iets meer te kunnen vertellen over de levertijden en prijzen. Uiteraard zullen we je op de hoogte houden op Autoblog.nl!