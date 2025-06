Einde Ford Focus sneller nabij dan verwacht

De orderboeken worden gedeeltelijk gesloten, waardoor Ford de leukste Focus opoffert. In Nederland gaat het verder voor het einde van de Ford Focus.

Na meer dan vijftien miljoen exemplaren valt eind dit jaar het doek voor de Ford Focus. Die naam vinden we vast ooit nog wel eens terug, maar of het op een door benzine aangedreven middenklasse hatchback met sportieve insteek is, durven we te betwijfelen. Toch wel een ietwat sip moment dus. Ford kondigde de productiestop van de Focus aan voor november, maar dat geldt niet voor alle versies. Of landen.

Ford Focus ST exit

Zo vernam Autocar dat Ford in het Verenigd Koninkrijk officieel de orderboeken heeft gesloten voor de Focus ST, de sportvariant. Mocht je er nog eentje willen, dan verwijst het merk je naar de dealervoorraad. In het VK zijn volgens Ford nog 170 onverkochte exemplaren van de ST beschikbaar die je nog kan bemachtigen, waarvan zelfs nog een paar in de meest recente speciale kleur ‘Azura Blue’.

Logisch, maar toch jammer. Ford bevestigt niet dat de orderboeken voor eeuwig gesloten blijven en een speciale editie om de Focus uit te zwaaien kan dus nog komen. Dan gaan de orderboeken weer (beperkt) open. Voor nu is het finito voor de ‘normale’ Ford Focus ST.

Finito in Nederland

Dat even wat betreft het eigenwijze eiland aan de overkant van onze Noordzee, hoe zit het in Nederland met het einde van de Ford Focus? Welnu, ook hier zit een Ford Focus ST configureren er niet in en wordt je doorverwezen naar de voorraad. Niet dat de 280 pk sterke topversie nou extreem populair was, dus tot zo ver geen verrassingen. In Nederland is Ford volgens hun website echter nog een stapje verder gegaan: de hele Focus is niet meer te configureren. Als je dat probeert, wordt je eveneens naar de voorraad-pagina geleid. Daar staan nog twee Focus Turniers als Titanium X voor net geen 40 mille.

Ook daarvoor geldt op zich dat dealers nog voldoende samengestelde Focussen (Foci?) op het terrein hebben staan, dus je hebt nog even om een nieuwe Focus te kopen. Het is toch even een pijnlijke voorbereiding op het feit dat we binnenkort in een wereld zonder Focus leven. Het gamma van Ford is daarmee als volgt:

Puma (ook als ST en Gen-E);

Explorer;

Capri;

Kuga;

Mustang Mach-E;

Bronco(!);

Mustang (ook als GTD);

Waarmee Ford toch de Amerikaanse strategie volgt om hun personenauto’s (behalve de Mustang) in de ban te doen ten faveure van een heel gamma crossovers en SUV’s. Daar passen de Focus, Fiesta en Mondeo helaas niet meer bij.

