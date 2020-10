'AMG GT Black Series rijdt Nürburgring-record aan flarden' - Autoblog.nl

Het lijkt erop dat Mercedes de Aventador SVJ na twee jaar van de troon gestoten heeft.

Qua varianten van de AMG GT ging Mercedes aardig de Porsche 911 achterna. Het aantal versies is namelijk aardig opgelopen door de jaren heen. Er is nu echter een versie die alle andere AMG GT’s doet verbleken: de Black Series. Mercedes heeft absoluut geen half werk geleverd en van de AMG GT een straatlegale GT3-auto gemaakt.

Zowel op motorisch als op aerodynamisch vlak heeft de AMG GT talloze wijzingen ondergaan. De vernieuwde V8 met flatplane krukas levert maar liefst 730 pk. Dat is een flinke sprong ten opzichte van de AMG GT-R Pro, die 585 pk levert. Ook het uiterlijk is vele malen extremer, met een gigantische taartschep en een muil waar een walvishaai bang van wordt.

Al deze wijzingen zijn niet voor niets geweest. Dat bewees Mercedes vorige week op de Hockenheimring. De AMG GT Black Series zette namelijk een rondetijd neer van 1:43,2. Er was maar één productieauto sneller op de Hockenheimring: de McLaren Senna, die een tijd klokte van 1:40,8.

Het record op de Hockenheimring heeft Mercedes dus (nog) niet te pakken, maar dat is ook niet belangrijk. Er is natuurlijk maar één ronderecord dat er echt toe doet en dat is het ronderecord op de Nürburgring. Het nieuws is nog niet officieel maar het lijkt er sterk op dat de AMG GT Black Series het Nürburgring-record voor productieauto’s aan gruzelementen heeft gereden.

Misha Charoudin, de Nederlandse Rus die voorheen bekend stond als Boosted Boris en inmiddels een vaste bewoner is van de Nürburgring, weet dit nieuws te melden. Volgens hem heeft de AMG GT Black Series een rondetijd van 6:43,3 geklokt op de Nürburgring. De recordtijd staat sinds 2018 op 6:44,97, een record dat gevestigd is door de Aventador SVJ.

Misha kent de Ring als geen ander, dus we kunnen hem als een vrij betrouwbare bron beschouwen. We rekenen er daarom op dat Mercedes op niet al te lange termijn met gepaste trots het nieuws naar buiten zal brengen. In de onderstaande video doet Misha zijn verhaal: