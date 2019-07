Dit is de Aston Martin DBS Zagato

Wanneer een bloedmooie auto wordt aangepakt door een designhuis met een barstensvol portfolio aan mooi spul. De nieuwste creatie van Zagato is hier. Of althans, zo goed als.

Er zijn van die dingen waar je niet perse vanaf moet blijven, maar het is beter voor je reputatie als je dat gewoon wel doet. Bij auto’s geldt dit al helemaal, kijk maar naar tuners als Mansory. Sommige auto’s zijn al perfect van zichzelf. Daar heb je geen sportief pakketjuuuh voor nodig. En al helemaal geen derde partij die zich ermee bemoeit. Er is één ‘derde partij’ die zichzelf vaker dan niet in de schijnwerpers kan zetten, ook al pakken ze meestal Aston Martins, die geen extra aanpak nodig hebben. We hebben het natuurlijk over Zagato.

Ook al zijn ze nu pas in de omloop, het is alweer drie jaar geleden dat zij hun laatste project(en) toonden. De Zagato-versies van de Vanquish, die je in de smaken Coupe, Cabrio, Speedster en Shooting Brake. Ondertussen is de Vanquish vervangen door de DBS Superleggera en het hoeft geen verrassing te zijn dat die ook een Zagato-versie krijgt. Al moeten we zeggen dat ‘een derde partij’ bij Zagato ietwat denigrerend is, want deze persinfo komt van Aston Martin zelf.

Maar naast die informatie krijgen we ook wat het belangrijkste is: afbeeldingen. Zagato-creaties zijn duur en exclusief, maar vooral het design telt. Dus hoe ziet een DBS eruit met een Z-sausje? Nou, zo.

Vooral de voorkant is anders, maar zoals altijd maakt de spitse AM-neus ruimte voor een wat ronder front. Aan de achterkant zijn de wijzigingen ten opzichte van de Vanquish Z minder duidelijk, met dezelfde achterlichten. Details als gouden velgen en gouden accentlijnen maken het design af.

Onderhuids is het dus een DBS, daar blijft de 5.2 liter twin-turbo V12 met 725 pk. Om dit grote blok te koelen, is een dijk van een grille aangebracht. Om van de grille een bijzonder ding te maken, hebben ze hem ‘dynamisch’ gemaakt. Dat betekent dat 108 verschillende koolstofvezel onderdelen in de grille een designdingetje zijn als de auto stil staat, maar tijdens het rijden open gaan om de V12 van koeling te voorzien. Vorm en functie in één klap.

Bij nieuwere Land Rovers (maar ook bij Nissans, Cadillacs en anderen) kan de binnenspiegel veranderen in een camera, meestal bedoeld zodat je hetzelfde beeld krijgt, maar dan zonder hoofdsteunen en kinderhoofden. Of in het geval van Land Rover, als je je hele kofferbak vol hebt liggen met survival-spullen. Nou gaat men misschien niet survivallen met een DBS Zagato, toch krijgt deze auto ook de cameraspiegel. Sterker nog: het is de eerste auto ter wereld waar de binnenspiegel enkel digitaal is. Dat komt omdat de hele achterkant, van spoiler tot voorruit, één groot koolstofvezel onderdeel is.

Op de afbeeldingen zie je de DBS Z naast een DB4 Zagato Coupé staan, dat is de DB4 GT Zagato Continuation, een speciaal project ter ere van het 100ste jaar Zagato. Er komen 19 ‘nieuwe’ DB4’s en voor elke DB4 komt er een DBS Z. Daarmee is het hyperexclusief spul. Zagato wil de DBS’en tegen 2020 gaan bouwen en wat je op de foto’s ziet is nagenoeg het echte werk. Van ons krijgt hij een grote duim omhoog.