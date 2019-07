Mercedes: “Wij zijn een klaagmuur voor Lewis Hamilton”

Misschien willen ze dezelfde taak ook opnemen voor anderen.

Af en toe is het goed om even je frustratie te uiten. Als blogger heb je het in die zin makkelijk. Je kan gewoon even een artikeltje pennen over de 1-serie met voorwielaandrijving of de schandalige wijze waarop de overheid de autominnende burger wederom een poot uitdraait via de WLTP-cyclus. Bij andere beroepen is het misschien lastiger om te klagen en heb je geen andere keus dan alles opkroppen totdat je uiteindelijk twee jaar voor je pensioen die hartaanval krijgt. Maar een beroep waarvoor dat niet geldt, is dat van F1 coureur.

De heren coureurs hebben namelijk een knopje op hun stuur waarmee ze de radio kunnen bedienen en vervolgens alles wat hun ook maar een beetje dwars zit te delen met minimaal hun teams en als het meezit ook de rest van de wereld. Eigenlijk veruit de meeste van deze verwende nesten maken daar ook met verve gebruik van en gooien hun rammelaars met enige regelmaat uit de wieg. De auto is ruk, de banden zijn ruk, de teamgenoot is trager, de andere coureurs op de baan zijn stom, je kent het wel.

Doorgaans hebben teams een waanzinnige, in mijn ogen soms ronduit irritante tolerantie voor dit geweeklaag. Maar dit jaar hebben we bijvoorbeeld tijdens de Grand Prix van Monaco gezien dat ook daar toch grenzen aanzitten. Hamilton werd na zijn stop voorzien van de mediumbanden terwijl zijn grote concurrenten hard rubber kregen. Vervolgens bleef hij daar de hele race over klagen, tot frustratie van LH44’s race engineer, die de stercoureur in duidelijke bewoordingen liet weten dat een extra stop maken geen optie was dus dat HAM zich beter kon focussen op zijn auto naar de finish brengen.

In gesprek met Autosprint gaat nu ook teambaas Toto Wolff in op het geklaag van zijn best betaalde werknemer. Hij grapt dat Mercedes voor Hamilton fungeert als een soort klaagmuur. Echter voegt hij er wel meteen aan toe dat het geklaag van Lil’ Lewis ook constructief is. Dat helaas dan weer wel:

Af en toe noem ik ons gekscherend ook wel de klaagmuur waar Lewis zijn frustraties tegen kan uitspreken. Door zijn feedback tilt hij ons naar een hoger niveau en het is mooi om te zien dat die mindset door het gehele team gedeeld wordt. Ik ben ervan overtuigd dat Lewis altijd oprecht is naar ons en naar de concurrentie toe. Ik heb niet het idee dat zijn uitspraken bedoeld zijn om mindgames te spelen met de andere coureurs of teams. De woorden en zijn geklaag komen vooral voort uit het feit dat we altijd willen winnen en het haten als we verliezen. Om te voorkomen dat dat gebeurt moeten we heel duidelijk en eerlijk zijn naar elkaar toe. Dat is de enige manier die werkt in de topsport.

Waarvan akte!

Image-Credit: Lewis Hamilton via instagram