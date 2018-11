Zoveel gaat de CUPRA Ateca kosten

De power-SUV van het jongste VAG-merk heeft een prijs.

Ineens was daar CUPRA. We kennen het als label voor topmodellen van SEAT, zowel de León als de Ibiza kwamen uit met een Cupra-versie aan de top. Het is je wellicht wel eens opgevallen dat er achterop een Ibiza Cupra of León Cupra alleen in grote letters ‘CUPRA’ onder het SEAT-logo staat. Dat was misschien al een hint naar de koers die SEAT wilde zetten met het label in 2018: het is vanaf nu een eigen merk.

Verwarring alom, want de gaafste CUPRA, de León CUPRA R (rijtest) is nog een SEAT. Het harde randje van de CUPRA R zet echter de basis voor wat het nieuwe merk wil doen met de powerversies van SEAT. Maar goed, als eerste model is er de CUPRA Ateca.

Deze krachtige SUV (rijtest) ziet er agressief uit, met de CUPRA-logo’s die het SEAT-aspect van de auto moeten doen vergeten. Toch is het wel een beetje meer show dan go, want hij krijgt exact dezelfde aandrijflijn als de León CUPRA, die hij weer deelt met de Golf R. Een tweeliter TSI met 300 pk, verdeeld over de vier wielen. Leuk, maar een bekend recept.

En de kosten van al dat moois? 57.950 euro. De CUPRA Ateca is momenteel nog vrij uniek, omdat de meeste power-SUV’s van een groter kaliber zijn. Daarom is vergelijkingsmateriaal lastig, omdat auto’s als de BMW X3 M40i of Audi SQ5 een prijsklasse boven de Ateca zitten. Bovendien hebben die allebei meer dan 350 pk. Eind november kun je de CUPRA Ateca kopen bij de CUPRA-dealer, daarvan zijn er al vier in Nederland: Century in Groningen, A-Point in Amsterdam, Rijnwoud in Rotterdam en Van den Udenhout in ’s Hertogenbosch.