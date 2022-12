Dit is de betrouwbaarste Volkswagen van de jaren ’90

De betrouwbaarste Volkswagen van de jaren ’90 was een enorme doorzetter.

Sinds kort is er een nieuwe Volkswagen Amarok. Deze is samen met Ford ontwikkeld. Dat is niet vreemd, als het gaat om bedrijfsauto’s weten autofabrikanten elkaar vaker te vinden. De reden daarvoor is vrij simpel: het scheelt namelijk heel erg veel geld. Het ontwikkelen van een specifieke bedrijfsauto kost namelijk geld en de afzet is redelijk laag.

Echter, als je een bedrijfswagen lang genoeg in productie houdt (wat vaak het geval is) en de kosten deelt, kan het toch lucratief zijn. Op die wijze heeft een dealer toch een paar extra modellen in de aanbieding voor een klant.

Dus de huidige Amarok deelt techniek, dat was met zijn voorganger (de eerste generatie Amarok) niet het geval. Die was er enkel als Volkswagen. De voorganger van díe Amarok, was wel weer een samenwerking. Die auto heette alleen geen Amarok.

Betrouwbaarste Volkswagen ooit?

Het gaat niet eens om een directe voorganger. Het gaat namelijk om de Volkswagen Taro. Mocht je die auto niet meer voor de geest kunnen houden is dat niet vreemd, want het was geen extreem succes. De Taro (Type 7A voor intimi) komt voort uit een wens van Volkswagen Nutzfahrzeuge, dat graag wilde uitbreiden. In de jaren ’80 was er een kleine Caddy pick-up en een Transporter (de T3).

Volkswagen klopte bij Toyota aan. Of zij hun eigen versie van de Hilux pickup mochten bouwen. Toyota was niet te beroerd en werkte mee. Voor Toyota was het interessant om zo meer bedrijfsauto’s In Europa te verkopen.

Het is dus niet zo dat de Volkswagen Taro een Toyota is waar ze in de Toyota-fabriek een VW-logo op hebben geplakt. Nee, het is een door Volkswagen gebouwde Hilux waar ze een VW-logo op plakten. de Taro liep namelijk bij Volkswagen in Hannover van de band.

Toyota-motoren

De motoren kwamen ook bij Toyota vandaan, ondanks dat bij Volkswagen genoeg interessante motoren hadden om te gebruiken. Hoe cool zou het zijn geweest om de Audi 2.5 TDI vijfcilinder erin te lepelen!

Aanvankelijk kwam de Taro enkel en alleen als korte pickup met enkele cabine. De motor was de onverwoestbare ‘2L’, een 2.4 diesel met slechts 82 pk. Vandaar de term ‘meest betrouwbare Volkswagen aller tijden’.

De prestaties waren ongekend. Van 0-100 km/u sprinten duurde 17,5 tergend trage seconden en de topsnelheid bedraagt een tegenwoordig hoogst illegale maar destijds lachwekkend lage 140 km/u. Deze auto’s waren perfect voor doelmatige doeleinden. Boswachters, aannemersbedrijven, wegwerkers: de Taro was vooral bedoeld om mee te werken.

Einde betrouwbaarste Volkswagen

Een paar jaar later, omstreeks 1994, kwamen er meer varianten. denk aan een Extended Cab en een Double Cab. De Extended Cab had meer ruimte achter de stoelen en kon je herkennen aan het verticale ruitje.

De Double Cab (dubbelcabine) had twee extra achterdeuren en een achterbank. Deze dikkere Taro’s werden overigens niet in Hannover gebouwd, maar door Toyota in Tahara (dat ligt dus in Japan). Naast de extra cabines was vierwielaandrijving ook mogelijk.

Het mocht echter niet baten. Mensen die een Japanse pickup wilde kopen, wisten de weg naar de Nissan-, Toyota- en Mitsubishi-dealer te vinden. In 1997 besloten Toyota en Volkswagen dat de grap wel gemaakt was en stopten ze met de samenwerking. En zo eindigt het verhaal van de betrouwbaarste Volkswagen aller tijden.

