Dit is de bizarre BMW Individual M850i ‘Night Sky’

Hoe ze het verzinnen...

In de vijfentwintig jaar dat BMW Individual bestaat hebben we de personaliseringsafdeling van het Beierse automerk voldoende merkwaardige ideeën zien uitwerken. Geen van de unieke initiatieven die we hebben gezien, kan echter tippen aan de reden dat deze duistere M850i Night Sky tot stand is gekomen. De naam van de beestje geeft het al enigszins weg: de krachtige 8 Serie is op bijzondere wijze aangepast in het licht van de sterrenregen die vannacht te zien zal zijn.

Het klinkt als een vreselijke PR-stunt en in zekere zin is dat ook absoluut het geval, maar toch is het niet helemaal een gimmick. Nee, de M850i is namelijk wel degelijk voorzien van buitenaardse stoffen. Een vrij groot aantal onderdelen op en aan de 8 Serie zijn vervaardigd uit overblijfselen van op aarde gelande meteorieten. BMW Individual heeft o.a. gedeelten van de buitenzijde, het volledige oppervlak van de middenconsole, de “schakelpook” van de achttrapsautomaat, de start/stop-knop en de zogenaamde ‘Touch Controller’ van het iDrive-systeem gemaakt van ruimterotsen. Het plafond van het interieur krijgt een ontwerp dat een sterrenhemel moet imiteren. Daarnaast krijgt de M850i ultralichte (30 procent minder gewicht) remklauwen uit de 3D-printer.

BMW Individiual laat zoals gebruikelijk de techniek onaangetast. Zodoende heeft de M850i xDrive Coupé nog altijd een 4,4-liter V8 die 530 pk loslaat op het asfalt. De auto snelt 3,7 seconden naar de 100 km/u en heeft een gelimiteerde topsnelheid van 250 km/u.

Hoewel het de eerste keer is dat BMW buitenaardse materialen in zijn auto’s verwerkt, is het geen compleet onorthodoxe zet. Aston Martin heeft vorig jaar bijvoorbeeld de lak van een van de 150 exemplaren van de Valkyrie voorzien van maanstof, speciaal voor een excentrieke eigenaar.