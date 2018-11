Toyota Prius is eindelijk intimiderend dankzij F16-kanon

Heerlijk onnodig.

Wanneer we op zoek gaan naar onze innerlijke Freek Vonk en auto’s proberen te vergelijken met dieren, dan kunnen we stellen dat de Toyota Prius overeenkomt met een panda, een capibara of een quokka – het vriendelijke beestje dat enkel te vinden is op een aantal Australische eilanden. Een van de pioniers van hybride aandrijving heeft een onschuldig uiterlijk waarop we weinig kunnen aanmerken. Van die onschuld blijft weinig over, want dankzij een M61 Vulcan is het een ware oorlogsmachine geworden.

De Toyota Prius waarnaar we kijken is niet het nieuwste militaire project dat onder leiding van Donald Trump tot stand is gekomen. Nee, de Black Rifle Coffee Company heeft deze groene held uit Japan stevig aangepakt. In nog geen vijf jaar tijd heeft het bedrijf een flinke schare volgers weten te krijgen, dankzij de veelal idiote PR-stunts die het onderneemt. Zoals de naam doet vermoeden hebben vuurwapens van alle soorten en maten veelal de hoofdrol.

In een nieuwe video van het bedrijf wordt deze Toyota Prius uitgelicht. Het bedrijf, opgericht door een voormalig Groen Baret, heeft naar eigen zeggen voor de toekomstige klassieker gekozen omdat “Raptors (rijtest) te duur zijn”. Het maakt de Prius niet minder gaaf. Een team heeft allereerst de binnenzijde van de auto gestript en een kooi gemonteerd. Deze constructie fungeert vervolgens als basis voor het snelvurende kanon, dat bijvoorbeeld te vinden is op de F16 straaljager. Het monteren van de M61 Vulcan verliep allerminst vlekkeloos; bij elkaar had het team 160 uur nodig.

Het is een dure grap om een middagje met het zesloopskanon te spelen. De Vulcan is in staat tot 6.600 kogels per minuut af te vuren. In gedachte houdende dat deze 20 mm kogels ongeveer 27 dollar per stuk kosten, kun je er in een een minuut ongeveer 180.000 dollar doorheen knallen. Per seconde ben je ruim 3.000 dollar kwijt. Duur reclamefilmpje, jongens…