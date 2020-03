Dit is de BMW M4 Heritage Edition in het vlees

Gelimiteerd spul op basis van de binnenkort uitgaande BMW M4: dit is de Heritage Edition!

Een hele generatie BMW M4 komt bijna ten einde. Het verhaal achter de 4 Serie van BMW is best een beetje vreemd. Helemaal als je kijkt naar de M3. Die was namelijk bij de eerste generatie enkel gebaseerd op de driedeurs 3 Serie. Een vierdeurs en Touring waren er wel, maar niet als M. Bij de E36-generatie was er wél een sedan, maar die ging er bij de E46 weer uit. En van de E9X-generatie kwam er toch weer een M3 (E90) Sedan. Bij de F8X-generatie is het weer helemaal anders. De M3 is nu puur en alleen een sedan: de coupé heet M4 (F82). Je zou dus kunnen zeggen dat de M4 stiekem de ‘echte’ M3 is.

Dat even wat betreft de ietwat vage keuzes van BMW, de M4 heeft zijn status als nieuwe M3 al wel bewezen. Het merk durft dan ook op basis van de verdikte coupé een ‘Heritage Edition‘ uit te brengen. De BMW M4 Edition M Heritage is min of meer een uitzwaaimodel voor deze generatie. Er komen 750 stuks van, je mag kiezen tussen Imola Red II, Velvet Blue en Laguna Seca Blue als lakkleur, en je krijgt een paar leuke verwijzingen naar de welbekende M-driekleur, zoals de streep op het koolstofvezel dak. Dat samen met bijzondere bekleding moet de BMW M4 Heritage Edition apart zetten.

Het exemplaar wat nu bij de dealer staat in de grootste BMW-dealer van Nederland is in Laguna Seca Blue. Deze lichtblauwe tint kun je kennen van de derde generatie M3 (E46). Samen met donkergrijze velgen in ‘GTS-stijl’ en een optisch zwart pakket, heb je een mooi kleurcontrast te pakken. Als je niet op het dak kan kijken, zijn er verder in het exterieur weinig hints van de limitering van deze M4.

Binnenin zijn er meer hints. Als je binnenkomt al: op de treeplanken staat de editie en dat er maar 750 stuks van zijn. Het tweekleurige leer in wit en zwart heeft hoofdsteunen met ‘Edition M Heritage’-stiksels in lichtblauw. Ook staat de editie op het dashboard, in een koolstofvezel sierpaneel met blauw en rood erin verwerkt.

Door het ontbreken van een powerupgrade ten opzichte van de reguliere M4, zou je kunnen zeggen dat het slechts uiterlijk vertoon is. Gezien de redelijk snel aanstaande komst van een nieuwe M4, zou je het een ‘Last Edition’ kunnen noemen. Net zoals nieuwe BMW’s die bij hun lancering een ‘First Edition’ hebben. Want marketing. Hoeveel exemplaren van de BMW M4 Heritage Edition de Nederlandse showrooms gaan zien, is nog niet bekend.