Officieel: XC40 wordt volgende maand eerste Volvo-EV

Hij komt, hij komt.

Marketing: het blijft moeilijk. Volvo heeft sinds zij in handen zijn van Geely, snode plannen in hun modellenstructuur. De overzichtelijke line-up van Volvo is momenteel een goede basis, met hier en daar wat hybride modellen om de milieumensen tevreden te houden. Een volledig elektrisch model van Volvo is er nog niet. Het leek er even op dat die ook niet zou komen, gezien Volvo met Polestar een heel nieuw groen merk heeft neergezet. Toch gaat ook Volvo aan de EV en het eerste model zou dit jaar al komen.

Het zou een EV worden op basis van de Volvo XC40. Tegen het einde van 2019 zou bekend worden waar, wanneer en hoe. Daarvoor heeft Volvo een datum geprikt en een paar kleine details vrijgegeven. De plannen zijn nog steeds dat de elektrische Volvo de XC40 gaat worden. Op 16 oktober zal deze voor het eerst te zien zijn. Schrijf hem alvast in je agenda.

Tot die tijd kunnen we alvast naar de aandrijflijn kijken. Daar zien we niks verrassends. Een elektromotor aan de voor- en achterzijde met een batterijpakket tussen bodem en vloer in. Wat bij Volvo nog altijd hoog in het vaandel staat is veiligheid. Aangezien de motorruimte leger is dan bij een normale XC40, kun je niet garanderen dat de absorberende kracht gelijk blijft. Daarom is er van A tot Z opnieuw gekeken naar de structurele veiligheid van de auto. Een innovatie op dat gebied is een kreukelzone voor de batterijen. Door een speciale aluminium veiligheidskooi zal de accu niet onverwacht gepenetreerd worden. Dat is immers gevaarlijk, gezien de lichte ontvlambaarheid van lithium-ion batterijen.

Wat de XC40 EV gaat doen qua WLTP-range, prestaties en dergelijken stelt Volvo nog even uit tot 16 oktober. Zal de XC40 de veiligste EV ter wereld zijn, of is dat nog steeds Tesla’s domein?