Dít is de budget-versie van de Ferrari Monza SP2 - Autoblog.nl

Deze Ares Design S1 Project Spyder is een goedkoper alternatief voor de barchetta-craze.

Het laatste jaar hebben we een opvallende categorie supercar vaker voorbij zien komen. De barchetta, of speedster, of hoe je het ook wil noemen. Het recept van auto’s als de Aston Martin V12 Speedster, Ferrari Monza SP1 en SP2 of de McLaren Elva is simpel. Je bouwt gewoon een vrij reguliere supercar, alleen dan zonder dak. En nee, ook geen softtopcabrio of ingewikkeld metalen klapdak. Als het regent, dan worden de bestuurders nat. Oh, en voorruiten zijn ook overbodig. Kan je lekker vliegjes eten tijdens het autorijden.

Er is nog iets wat de auto’s gemeen hebben; ze zijn schreeuwend duur. Die Aston Martin kost 876.162 euro exclusief belastingen, de Elva zelfs 1.774.745 euro. Max Verstappen kocht zijn SP2 voor 1,6 miljoen euro. Wat dat betreft is deze Ares Design S1 Project Spyder een stuk vriendelijker voor de portemonnee. Tegen Auto Express hintte Ares namelijk dat ze ‘slechts’ omgerekend 664.000 euro gaan vragen voor hun barchetta. Een waar koopje, niet?

Voor onze oplettende lezers zal deze Project Spyder nogal bekend overkomen. Medio september liet Ares namelijk de S1 Project zien. In feite is deze Project Spyder een S1 Project, alleen dan met minder dak. En een prijskaartje die zo’n 160.000 euro hoger ligt.

Net als we bij andere barchetta’s hebben gezien, krijg je bij deze Project Spyder twee stoelen die van elkaar gescheiden zijn door een stuk carrosserie. Daarnaast krijg je bij deze barchetta twee ‘wind deflectors’. Deze moeten ervoor zorgen dat de wind over de inzittenden vloeit en in de luchtinlaat achter de voorstoelen komt. Een soort mini-voorruit, dus. Alleen dan zonder ruitenwisser.

Het interieur wordt met de hand gemaakt – zoals je wel mag verwachten in deze prijsklasse – met Napa-leer en alcantara. De binnenkant ziet er aardig strak en clean uit, met bijvoorbeeld een infotainmentscherm tussen de twee stoelen en een klein schermpje voor de passagier.

De carrosserie van de Project Spyder is gemaakt van koolstofvezel, achter de voorstillen ligt een V8 die 715 pk levert. Waarschijnlijk gaat het, net als bij de S1, om een blok uit een Corvette C8. Die motor is gekoppeld aan een achttrapsversnellingsbak met dubbele koppeling, waardoor er een verwachte 0-100 km/u-tijd is van 2,7 seconden. Ares gaat 24 stuks van deze S1 Project Spyder maken.