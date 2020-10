Trekt Tesla binnenkort de stekker uit de fabriek in Tilburg? - Autoblog.nl

Het ziet ernaar uit dat Tesla binnenkort zou kunnen kappen met de fabriek in Tilburg.

Wat was Tilburg toch blij, toen Tesla in 2013 de fabriek opende. Dagelijks kan Tesla daar 350 auto’s in elkaar schroeven, waarbij het om de Model S en de Model X gaat. De fabriek is vooral een slimme manier om belasting te ontwijken dan dat ze er daadwerkelijk auto’s produceren. De Tilburg-auto’s worden in Californië namelijk gebouwd en meteen weer gedemonteerd. Dan gaan ze op de boot naar Europa, waar werknemers ze in Tilburg als een soort IKEA-pakket weer in elkaar zetten.

Tesla weet hiermee een importheffing van tien procent te ontwijken. Dat is een leuk bedrag als je veel Model S’jes en X’jes weet te verkopen. Tesla verkoopt de laatste jaren echter niet zo heel veel meer van deze twee auto’s. De twee bolides maken niet eens 14 procent uit van de 145.000 auto’s die Tesla in het afgelopen kwartaal produceerde.

Het is dan ook geen wonder dat de assemblage in deze Tilburgse Tesla-fabriek praktisch stilligt, zoals Het Financieele Dagblad schrijft. Eens per kwartaal is het nog druk, dan komen de containers met auto’s uit de Verenigde Staten. En anders? Is het rustig en werken er hooguit twintig mensen, zegt een werknemer tegen de krant.

Maar die Model 3 dan? Die ziet de Tilburgse fabriek niet meer. De elektrische auto’s worden in Californië geassembleerd, zo de boot opgereden en in Zeebrugge gelost. Vanuit daar gaan ze naar de Europese verkooppunten. En aangezien de Gigafactory bij Berlijn straks het Europese centraal middelpunt van de Tesla-activiteiten gaat zijn, lijkt de toekomst van de Tesla-fabriek in Tilburg alles behalve rooskleurig.

Inmiddels hebben vakbond FNV en de Tilburgse politiek dat ook in de gaten, meldt Brabants Dagblad. De vakbond heeft een brief naar Tesla gestuurd, bij de gemeente ligt de motie om ‘Tesla voor Tilburg te behouden’ klaar. Gemeenteraadslid Frans van Aarle van Lokaal Tilburg wil dat de gemeente ‘stinkend haar best gaat doen’ om Tesla in Tilburg te houden. Donderdag behandelt de Tilburgse politiek de motie. Tesla reageerde niet tegenover BD of het FD over de Tesla-fabriek. Een groot wonder is dit niet; volgens Electrek heeft het bedrijf nauwelijks een PR-afdeling meer.