Dit kost de goedkoopste coupé van Mercedes

De prijzen van de gloednieuwe Mercedes CLE zijn bekend!

Mercedes is stukje bij beetje hun enorme modellengamma aan het uitdunnen. Daarbij hebben ze hun mooiste modellen geschrapt: de CLS en de S-Klasse Coupé. Gelukkig zien ze toch nog ruimte voor een fraaie coupé. Of eigenlijk twee: Mercedes heeft recent de CLE geïntroduceerd én de nieuwe AMG GT.

Die laatste is echter voor gewone stervelingen onbereikbaar. De Mercedes CLE is natuurlijk ook geen koopje, maar je bent toch al gauw een ton goedkoper uit. De exacte prijs van de AMG GT weten we nog niet, maar we weten nu wel wat de CLE moet kosten.

De kersverse Mercedes CLE heeft een vanafprijs van €69.763. Voor dat bedrag krijg je de CLE 200, met een 204 pk sterke vierpitter, standaard uitgevoerd als AMG-Line. Daarnaast kun je kiezen voor de CLE 300 4Matic. Deze heeft een 258 pk sterke viercilinder, vierwielaandrijving en ook standaard het AMG-pakket. Hiervoor betaal je minstens €79.618.

Vooralsnog zijn dit de enige twee opties in de configurator. De leukste versie ontbreekt helaas nog. Dat is de CLE 450 met een zes-in-lijn die 381 pk levert. Uiteraard volgt er ook nog een AMG-versie. Hopelijk krijgt die ook de zescilinder en niet de vierpitter uit de C 63.

Qua concurrentie is het vrij overzichtelijk, want de enige concurrent is eigenlijk de BMW 4 Serie. We horen je denken ‘En de Audi A5 dan?’, maar die is helaas niet meer leverbaar als coupé. De A5 is alleen nog maar te krijgen als Sportback en als cabrio. Overigens komt de CLE ook nog als cabrio, maar daar is nog geen prijs van bekend.

We hoeven voor nu dus alleen de prijs van de 4 Serie erbij te pakken. De 420i is met een vanafprijs van €58.133 toch een stuk goedkoper. Dan heb je wel iets minder vermogen (184 pk) en bovendien: de 4 Serie zit minstens een half segment lager. De CLE houdt namelijk het midden tussen een C-Klasse Coupé en een E-Klasse Coupé.

Over die laatste auto gesproken: de uitgaande E-Klasse Coupé is ook nog steeds te bestellen. Je kunt dus op dit moment kiezen tussen een E 200 Coupé voor €76.713 en de nieuwe CLE 200 (die bijna even groot is) voor €69.763. Zeg het maar…