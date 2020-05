Verkoop elektrische auto’s in Europa verdubbeld

Zelfs het allesverwoestende coronavirus kan de opmars van de elektrische auto niet stoppen.

De kwartaalcijfers van de diverse fabrikanten en sectoren die recentelijk gepubliceerd zijn gaven weinig aanleiding voor een feestje. Toch zijn er in deze roerige tijden niet alleen neerwaartse trends zichtbaar. De verkoop van elektrische auto’s in Europa is namelijk aanzienlijk gestegen, ondanks alles.

Benzine en diesel

Om het contrast duidelijk te maken eerst even de cijfers van benzine- en dieselauto’s. De ACEA maakt vandaag bekend dat de verkoop van diesels maar liefst met 32,6% gedaald is over de hele EU. De verkoop van benzineauto’s onderging een daling van 32,2%. Benzineauto’s en diesels gingen daarmee gelijk op (of beter gezegd, onder).

Elektrisch

De verkoop van elektrische auto’s zat juist enorm in de lift in Europa. In Q1 van 2020 werden er namelijk 68,4% meer EV’s verkocht dan in het eerste kwartaal van 2019. In absolute aantallen ging het om 91.756 auto’s in 2020, tegen 54.478 in 2019. Plug-in hybrides maakten een nog grotere groei door van 161,7%. Iedereen die belang heeft bij de elektrificatie van het Europese wagenpark kan zich dus in de handen wrijven.

Ondanks de stijging is het marktaandeel van EV’s nog altijd relatief klein. Elektrische auto’s maakten in het eerste kwartaal 6,8% uit van het totaal. Een jaar geleden was dit echter nog maar 2,5%. Dat is dus wel een flinke stijging. Benzineauto’s hebben nog een marktaandeel van 52,3% en dieselauto’s 29,9%.

Qua elektrische auto’s loopt Duitsland aan kop, met 26.030 verkochte EV’s. Aartsrivaal Frankrijk volgt Duitsland op de voet. Daar verkocht men dit kwartaal 25.960 elektrische auto’s. Op de vijfde plaats treffen we, jawel, Nederland aan. In ons landje werden er 8.699 elektrische auto’s verkocht. Daarmee is de verkoop van elektrische auto’s stabiel gebleven. In het eerste kwartaal van 2019 werden er in ons land namelijk 8.626 stuks verkocht.