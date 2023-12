BMW M3 Touring: hoe wit is té wit?

Wit, witter, witst. Op de ene auto kan het prima, op de andere auto -deze BMW M3 Touring- misschien iets minder.

Als je het hebt over ‘die witte stationwagon met witte wielen’ op Essen 2023, dan zou collega @willeme je uiteraard zeggen dat je de Nissan Stagea 260RS Autech Version bedoelt. Die witte auto heeft witte Nissan GT-R R34 velgen, dus witter ga je het niet krijgen. Toch? Eén van de vele BMW M3 Tourings doet ook een duit in het zakje.

BMW M3 Touring

Nu de stationwagon-versie van de BMW M3 (G80) uit is, is het nu al een graag geziene gast in Essen. Net als de nieuwe M2, maar ook zijn sedan- en coupébroers. Men houdt wel van de nieuwe slag BMW’s met de S58 aldaar. Een velgenboer -de naam ontsnapt ons even- had een markante BMW M3 Touring met hun patta’s staan.

Niet alleen zijn de witte velgen passend bij het witte exterieur, ook zijn de bumperdelen die normaal koolstofvezel of zwart zijn meegewrapt. Witter dan dit wordt het dus niet. Het enige beetje kleur vinden we in de remklauwen, die zijn blauw.

CSL Touring

Zoals gezegd zijn er veel meer BMW M3 Tourings te vinden in Essen en ook zeker eentje die wat subtieler is. Nou ja, subtieler, veel mensen (vooral mensen uit Friesland) vinden het design van de BMW M3 Touring, in ieder geval van voren, bepaald niet subtiel. Zo ver als modificaties gaan is de BMW M3 Touring van Evolve Automotive uit het Verenigd Koninkrijk een leuk idee.

Replica

BMW komt namelijk wel/niet (officieel nog niet bevestigd, wel waarschijnlijk) met een BMW M3 CS Touring, maar die van Evolve is dat eigenlijk al. Sterker nog: hij is geïnspireerd op de BMW M4 CSL. De heftigere voorsplitter, rode accentlijntjes rondom, de andere lamellen in de grille en zelfs de Styling 827M-wielen die uniek zijn voor de M4 CSL.

Uiterlijk

Vooral het uiterlijk moet het werk doen, want qua tuning is de BMW M3 ‘CSL’ Touring veelal gelaten voor wat het is. Vooral de in- en uitlaten hebben werk ontvangen dankzij een Eventuri Carbon inlaat en een Remus titanium race-uitlaat. Verder zitten er MSS veren en TPI-spacers onder om de wielen iets lekkerder onder de carrosserie te laten vallen en zaken als de veerpootbrug van een BMW M4 CSL voor de voorveren fleuren de motorruimte op.

Het Essen-dilemma du jour: de M3 Touring die zo Whitest White is dat het een Lexus-kleur had kunnen zijn of een subtiele -voor zover mogelijk- replica van een dikke sportversie?