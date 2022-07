Toto Wolff is pessimistisch: ziet het nog niet zitten

Ondanks puike resultaten is Toto Wolff pessimistisch? Dat is zal wel genieten zijn thuis.

Afgelopen race – de GP van Frankrijk 2022 – was een verademing voor Mercedes-liefhebbers. Voor het eerst in lange tijd waren er eindelijk weer twee Mercedessen op het podium te vinden. De combinatie HAM-VER-BOT was vorig jaar zeer populair. Dit jaar echter wil het nog niet echt vlotten bij Mercedes.

Toegegeven, zondag hadden de Mercedes-coureurs het geluk dat Carlos Sainz achteraan moest starten. En natuurlijk, ze hadden beide profijt van het uitvallen van Charles Leclerc. Maar P2 en P3 is P2 en P3. Die nemen ze Hamilton en Russell niet meer af.

Toto Wolff is pessimistisch

Ondanks dat Hamilton slechts 10 seconden verwijderd was van Verstappen, is Mercedes totaal niet van mening dat het lek boven is. Sterker nog, Toto Wolff is eigenlijk best pessimistisch. Dat laat hij optekenen bij Autosport:

Ik denk dat hij het gat kon stabiliseren tot zo’n 5 tot 6 seconden de eerste stint. Maar je moet wel eerlijk zijn dat in de tweede stint Max voornamelijk de auto op de baan aan het houden was, waarschijnlijk. In mijn ‘het glas is halfleeg’-perspectief, hebben we nog een hele hoop werk te verzetten. Toto Wolff, doet niet aan halfvolle glazen.

Vertekend beeld

Die 10 seconden achterstand en een P2 en P3 vertekenen het beeld natuurlijk enorm. Nu doet Mercedes het aanzienlijk beter dan de rest van het veld. Ze rijden in een soort niemandsland. Die 10 seconden achterstand komt na een safetycar, virtuele safety car én het feit dat Verstappen voornamelijk de banden aan het heel houden was. Daarbij was er geen concurrentie van Leclerc door de uitvalbeurt én moest Sainz nog een keer banden wisselen plus een 5 seconden-penalty pakken. Voor Toto moet Mercedes zich voornamelijk concentreren op zihczelf

Ik denk dat we met elke ronde meer data verzamelen en de auto beter leren begrijpen. We zijn de puzzelstukjes aan het samenvoegen. Het is een proces dat soms best lastig is. Het is niet simpelweg één ding. We komen tekort tijdens de kwalificaties en we komen tekort bij de eerste ronden van een stint. Tweede en derde is een goed resultaat, maar er is nog een gat. Toto Wolff, is pessimistisch dus.

Wat denk jij? Heeft Mercedes nog steeds het lek niet boven, of hebben ze met hun revolutionaire auto een winnaar in handen voor de komende jaren? Laat het weten, in de comments!

Meer lezen? Dit is de stand na de GP van Frankrijk 2022!