Dit is de duurste Alfa Romeo Giulia van Marktplaats

Wat kost een GTAm tegenwoordig?

Ja dames en heren, de tijd vliegt. Het is namelijk al 6 jaar (!) geleden dat Alfa de Giulia GTA lanceerde. Wees eerlijk: je dacht dat het korter geleden was. Helaas betekent dit niet dat de prijzen al gezakt zijn.

Er staat nu een exemplaar op Marktplaats en de vraagprijs valt niet mee. Wim Prins wil er €225.000 voor hebben, terwijl de Nederlandse nieuwprijs destijds €226.000 was. Let op: het gaat om een Duitse auto, dus er komt ook nog rest-bpm bovenop als je de auto op Nederlands kenteken wil hebben.

Race-outfit nooit gedragen

Het betreft wel een praktisch nieuw exemplaar. Sinds 2021 is er slechts 6.947 kilometer mee gereden. Wim Prins benadrukt dat er geen meter mee op het circuit gereden is. De bijgeleverde race-outfit is nog nooit gedragen.

Dat is leuk voor de verkoop, maar het idee van de auto was natuurlijk dat je er wél mee op het circuit ging. Alfa Romeo heeft niet voor niks de achterbank eruit gesloopt. De kuipstoelen met vijfpuntsgordels en de rolkooi zitten er ook niet voor de sier.

Sauber

De Giulia GTAm is zelfs ontwikkeld in samenwerking met een Formule 1-team. Dat is deels marketing, maar ook niet helemaal. Toen deze auto uitkwam, was Alfa Romeo nog de titelsponsor van Sauber. Zij hebben zich bemoeid met de aerodynamische componenten van de auto, zoals de spoiler, sideskirts, splitter en diffuser.

Motorisch is het verschil verder niet zo groot. De GTAm heeft maar 30 pk meer dan de reguliere Quadrifoglio. Het vermogen komt daarmee uit op 530 pk. De GTAm moet het vooral hebben van zijn aangepaste onderstel en extra downforce.

Naast de Giulia GTAm, was er ook nog de ‘gewone’ GTA, die wel gewoon een achterbank had. In totaal zijn er 500 stuks gebouwd. Dit is één van de allereerste exemplaren, want het betreft nummertje 005 van de 500.

Koop een Quadrifoglio

Koop je een Giulia om te rijden? Dan kun je toch beter voor een normale Quadrifoglio gaan. De meerwaarde van de GTA is beperkt, terwijl de meerprijs gigantisch is. Een Quadrifoglio kun je namelijk al voor 50 mille op de kop tikken. En dan hoef je niet zo bang te zijn om kilometers te maken.