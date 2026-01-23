Buurgemeenten Amsterdam zuchten onder parkeerterreur hoofdstad

De gemeente Amsterdam exporteert zijn parkeerproblemen naar de omliggende gemeenten. En dat wordt niet gewaardeerd…

Bovenstaande foto is exemplarisch voor de parkeerellende die in 020 aan de orde van de dag is. Dat weet de gemeente en dus wordt er overal betaald parkeren ingevoerd. Prima oplossing. Voor de parkeerproblemen in de gemeente Amsterdam dan…

Zo stijgen de parkeertarieven in een nachtje zomaar 2.043 procent, krijg je al een parkeerboete als je gewoon nog rondrijdt met je auto en zet de Stopera op zijn site doodleuk de P+R parkeerplaatsen van de omringende gemeentes om de auto maar uit het eigen reservaat te weren.

Parkeerterreur in buurgemeenten

Anderhalf jaar geleden voerde de hoofdstad betaald parkeren in aan de overkant van de Ring A10 West en afgelopen november was Amsterdam-Noord aan de beurt. Officieel om in die wijken de parkeerdruk te verminderen en dus Amsterdam te verlossen van al die auto’s.

Dat blijkt ontzettend goed te werken. Er is alleen wel één probleem… al die auto’s worden nu gewoon in de buurgemeenten geparkeerd. En daar zijn de bewoners en ondernemers van die gemeentes op zijn zachtst gezegd niet zo blij mee. Amsterdam exporteert zijn parkeerproblemen! In de krant van wakker Nederland mogen ze naar hartenlust klagen.

Parkeerellende Badhoevedorp

Allereerst is het kommer en kwel in Badhoevedorp. De T. doet een rondje over de Akerdijk waar een parkeerplekje vinden onmogelijk is. Mensen parkeren hier gratis, halen een vouwfiets uit de kofferbak en fietsen naar Amsterdam.

Ondernemers hebben alleen nog maar mopperende klanten in hun zaak die niet kunnen parkeren omdat de parkeervakken vol staan met auto’s die daar niet thuis horen. En soms ook heel lang blijven staan. Ook bewoners uit Amsterdam parkeren vrolijk in Badhoevedorp en rijden in de ochtend met een scooter naar bijvoorbeeld de Akerdijk en stappen daar in hun auto. De scooter laten ze vervolgens achter bij de bewoners voor de deur. Die hun eigen auto niet meer kwijt kunnen.

Oostzaan ook dupe parkeerproblemen Amsterdam

Nu Amsterdam-Noord ook helemaal betaald parkeren is, wijken de bewoners en bezoekers uit het hoofdgehucht uit naar Oostzaan. Bewoners zien daar hun straten vollopen met busjes en auto’s die dagen- of wekenlang blijven staan.

De eigenaar van een bloemenwinkel klaagt tegen de krant over het feit dat vanaf dag één alles al vol staat. Hij wijst naar een auto voor zijn zaak die er al wekenlang staat. Hij heeft vanuit zijn winkel goed zicht en ziet regelmatig taxi’s aankomen waar mensen uitstappen die vervolgens in hun auto stappen en vertrekken. Het is dus goedkoper om je auto in een buurgemeente te parkeren en daar met een taxi naartoe te gaan, dan een parkeervergunning in Amsterdam aan te schaffen…

De maat is vol!

Voor bewoners en ondernemers is de maat vol. De gemeente Oostzaan en de gemeente Haarlemmermeer staan nog in het standje monitoren en willen in gesprek met de bewoners als de overlast structureel blijkt. De bewoners en ondernemers zijn daar al van overtuigd en willen een blauwe zone met parkeerschijf of parkeervergunningen.

Wij vrezen voor de bewoners dat de gemeente na veel wikken en wegen, commissies en zienswijzen zal kiezen voor betaald parkeren. Dan levert het immers ook nog wat op.

Reactie Gemeente Amsterdam parkeerproblemen

Uiteraard reageert ook de parkeerterreur veroorzakende gemeente op de problemen. Die spelen de vermoorde onschuld, want zo zeggen zij, eerst stonden er in Nieuw-West en Noord allemaal auto’s die daar niets te zoeken hadden. Daarom hebben we er betaald parkeren ingevoerd. En dat werkt prima.