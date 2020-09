Dit is de duurste Alfa Romeo GTV (916) van Marktplaats - Autoblog.nl

Ga jij aan de haal met deze licht verswekkerde Alfa Romeo GTV?

GTV, het is net niet zo’n legendarische badge als GTA bij Alfa, maar het bloed van de Alfist gaat er toch iets sneller van stromen. Een paar uiterst prettige auto’s hebben de naam GTV gedragen, waarvan de Tipo 105 en Tipo 115 tegenwoordig waarschijnlijk het meest geliefd zijn. De op de Alfetta gebaseerde GTV van de jaren ’70 en ’80 is ook al best wat lires waard in goed staat. Cynici zeggen natuurlijk dat dat komt omdat er bijna geen meer zijn in goede staat, maar die haters laten we haten. Next in line is de Tipo 916, die geheel naar Alfa traditie extreem lang in productie bleef van 1993 tot 2004 (en daarna nog even geleverd werd).

FWD

Nou heeft de Tipo 916 natuurlijk een enorm groot nadeel. Kijk naar de frontoverhang en dan weet je het: dit is een FWD-gebakje. Ja, dat is eigenlijk natuurlijk al een klap die je niet te boven komt. Maar, deze generatie GTV doet een aardige poging. Ten eerste met het design van Pininfarina. Dit was afkomstig van Enrico Fumia. Stiekem was het al stokoud.

Quartz

Hoewel de Tipo 916 GTV een kind van de 90s was, lijkt het design namelijk verdacht veel op het Audi Quartz concept. Dat concept tekende Fumia al in 1981 in de hoop Audi te bewegen een sportieve coupé te maken. Kijk maar eens naar die priemende lampjes en geprononceerde schouderlijn. De jaren ’90 waren qua design extreem knaak, de jaren ’80 episch, dus ja, dat is pluspunt één voor de GTV.

Busso

Troefkaart twee zijn ook geheel in Alfa traditie de motoren. Traditie is hier het juiste woord, want naast wat Twinspark vierpitters, kon je ook kiezen voor de Busso V6 in verschillende configuraties. De bekendste is waarschijnlijk de 2.0 V6 TB met 200 pk, eigenlijk speciaal ontwikkeld voor de Italiaanse markt om belasting op grotere motoren te omzeilen. De lekkerste zijn echter de volvette atmosferische V6-en, eerst met 3.0 liter inhoud en twaalf kleppen, later met 24 kleppen en uiteindelijk 3.2 liter inhoud. Op de valreep vond overigens ook nog de 2.0 JTS zijn weg naar de GTV, maarreh…sla die maar over.

JC

De derde plus aan de GTV was de beleving en het weggedrag. Oké, het is relatief want er was dus geen premium RWD. Maar zoals @willeme altijd zegt, kan je een FWD auto ook best aardig laten sturen, kennelijk. Een beetje zoals een goede hamburger ook lekker kan zijn en een stukje Kobe beef ook aangebrand. Jeremy Clarkson was het in ieder geval eens met deze lezing: hij bombardeerde de auto tot de beste sportscar van 1998 in the world.

Tuning

Goed, dus je interesse is gewekt, wat kost dat nu tegenwoordig? Wel, voor een Corona ZZP-bonus kan je er, als je veel lef hebt, twee oppikken. Maar dan heb je waarschijnlijk auto’s de enkele hardnekkige stereotypes bevestigen. Aan de andere kant van het spectrum vonden we op Marktplaats deze 3.0 GTV CUP LIMITED EDITION uit 2001.

De auto is geheel @willeme-proof aangepast met onder andere een veerpootbrug, een dikke uitlaat en NOVITEC alsmede Koni-goodies. Onze waarde collega gaat namelijk door een tuningsfase. Kan de besten overkomen. Alleen de velgen zijn niet period correct, dus dat is wel een dingetje. De vraagprijs van deze verlaagde coupé met ‘KEIHARD ALFA GELUID!!’ is 10.399 Euro. Koop dan?