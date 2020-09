Tesla durft geen foto's meer te delen van Tesla occasions - Autoblog.nl

Eerst wat geld overboeken, dan kijken wat je gekocht hebt is voortaan het devies voor Tesla occasions.

Tesla heeft een grote schare fans, maar is niet te beroerd deze soms teleur te stellen als het aankomt op service verlenen. Dat geldt al voor de mensen die nieuwe auto’s kopen, maar als arme okkaziekoper ben je helemaal het bokkie. Je moet namelijk nog maar even afwachten of alle opties nog ‘aan staan’. Zo niet kan je waarschijnlijk het beste even naar een tuner gaan, want bij Tesla zelf zal je door de neus moeten betalen voor onverhoopt afwezige functionaliteit.

Nou was die hele saga misschien ook allemaal niet helemaal zo bedoelt van Tesla, doch nu hebben ze een aparte keuze gemaakt die wel degelijk een ‘bewussie’ is. Het kopen van een tweedehands Tesla wordt in ‘Murica namelijk extra spannend, doordat Tesla pertinent weigert foto’s van de okkazie beschikbaar te stellen. Je krijgt als klant dus alleen een hele saaie render te zien van je jonggebruikte object van affectie.

Eerder pakte Tesla het ook al zo aan, maar in 2017 werd verbetering beloofd. Tesla begon met een Certified Pre Owned (CPO) programma, waarbij gebruikte Tesla een beetje opgepiept werden en potentiële klanten wél foto’s konden opvragen. Nu is het proces echter weer aangepast kan je dus gewoon géén foto’s krijgen totdat je een non-refundible aanbetaling doet en een bedrag betaalt voor transportkosten. Op zich wel raar, zeker bij auto’s die niet bekend staan om hun epische bouwkwaliteit. Wat heeft Tesla dan te verbergen?

Wel, zoals de betere occasion verkoper zou zeggen om je te herinneren dat je een arme sloeber bent: “het is geen nieuwe auto meneer (m/v)”. In de regeltjes heeft Tesla opgenomen dat enkele gebruikssporen normaal zijn bij een occasion, te weten:

Op geverfde delen

Krassen tot een inch

Deuken tot een halve inch

Steenslag

Op ongeverfde delen

Krassen tot drie inches

Glas

Steenslag tot één inch

Krassen

Wielen

Beetje afbladdering tot een halve inch

Interieur

Verkleuringen plus scheuren en vlekken tot één inch

Instap- en uitstapschade

Rubbers

Schade aan rubbers zonder functionele beperking

Dat wordt dus potentieel een pokdalige auto in ontvangst nemen met wat tekenen van overgeefsel op de stoelen waarvan je de voorruit eigenlijk moet vervangen. Koop dan? (via electrek.co)