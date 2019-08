Deze 11 geweldig rijdende auto’s hebben een lage topsnelheid

Maakt dat uit? Nope. Nada. Niets. Niente.

Een jaartje of tien geleden zette Bugatti een nieuwe trend in. De grens van 400 km/u werd beslecht en werd eigenlijk een soort nieuwe maatstaf. Niet zozeer voor concurrenten als Ferrari of McLaren, maar wel voor veel andere kleine hypercar-bouwers en een (extreme) tuners. We zitten nu op het punt dat er gesmeten wordt met pk’s alsof het niets is. Het volgende doel is natuurlijk om de 500 km/u te halen.

Aan de ene kant is het werkelijk briljant dat er mensen zijn die zulke voertuigen kunnen ontwikkelen. Een straatlegale auto die 500 km/u kan rijden is bizar, natuurlijk. Zeker als je bedenkt dat de luchtweerstand kwadratisch toeneemt. Van 400 naar 500 km/u is niet even en gevalletje van 250 pk ‘bij chippen’.

Maar verliezen we nu nite iets uit het oog? Van 500 km/u gaat een auto echt niet prettiger rijden. Heel van van de aanpassingen zorgen ervoor dat de auto tot 240 km/u aanvoelt als een blok graniet. Dat is aan de ene kant natuurlijk geweldig en knap, aan de andere kant is dat hartstikke zonde. Een auto moet je lol bezorgen tijdens de rit. Hierom hebben wij specifiek om dit tegen te spreken een lijstje gemaakt met 11 geweldig rijdende auto’s met een bizar lage topsnelheid.

Porsche Boxster (986) ’96

240 km/u

Geen echte Porsche. De Boxster koop je alleen als je geen 911 kan betalen. Stiekem gaat de Porsche Boxster nog behoorlijk van zijn plek. Jazeker, de ‘autokenners’ waren in de jaren ’90 onverbiddelijk. Natuurlijk heel erg zonde. De topsnelheid stelt natuurlijk in absolute zin niet zo heel erg veel voor. 240 km/u haalt een standaard E200 benzine ook al. De Boxster had alles: tot de voordeuren was het een 911, inclusief het interieur. De motor van de 986 kwam weliswaar een kleine 100 pk te kort ten opzichte van de latere 911 (996), maar wat maakte het uit? De zescilinder klonk geweldig, de wegligging was briljant, het stuurgevoel ongekend en dat allemaal voor relatief weinig geld. Een van de beste trage auto’s ooit gebouwd.

BMW M3 Coupé (E30) ’86

235 km/u

De BMW M3 is al sinds de ‘E36’-generatie een uitstekende Autobahn-knaller. De topsnelheid van 266 km/u werd niet veel later begrensd naar 250 km/u. Sindsdien heeft de M3 nooit een km/u harder gelopen (uitzonderingen daargelaten), maar iedereen weet dat een F80 M3 met gemak de 300 km/u kan halen zonder begrenzer. Echter, de eerste M3 was stiekem best wel traag. Nu was 235 km/u in 1986 zeker niet verkeerd, maar daarmee bleef je nét een Citroen BX voor. Bij de M3 ging het overigens totaal niet om de topsnelheid, vandaar ook de benoeming in dit lijstje. Op alle andere vlakken was de M3 (E30) dermate briljant dat deze generatie voor velen als de ultieme generatie geldt.

Honda Integra Type-R (DC2) ’99

233 km/u

Eigenlijk kun je deze auto het beste zien als een E30 M3 met voorwielaandrijving. Qua formaat, gewicht en karakter scheelt het niet bijzonder veel. De viercilinder van de M3 heeft onderin iets meer power, de Integra is furieuzer hoog in de toeren. De Integra is nog lichter en meer ‘racy’. Net als de M3 was de Integra Type-R gebouwd ter homologatie voor diverse toerwagenklasses. Met deze auto maakte Honda een soort raceauto voor de weg. De Integra is zeker niet de snelste auto. Met een beetje gechipte BMW 530d rijdt je zo’n rijstraket echt wel los op de snelweg, bij 233 km/u is het namelijk echt afgelopen. Relevant is het niet, want deze auto maakt juist indruk op B-wegen en vooral het circuit.

Subaru Impreza GT Turbo (GC) ‘97

226 km/u

In de jaren ’90 was je helemaal De Bink als je een Impreza GT Turbo had. Voor minder dan 50 mille had je een rallykanon met bijna 220 pk. Deze waren redelijk eenvoudig op te voeren en altijd voorzien van vierwielaandrijving, waardoor je bij de verkeerslichten altijd erg snel weg was. Alleen is topsnelheid nooit de reden geweest om een Impreza te kopen. Dat komt door een paar dingen. Ten eerste is de luchtweerstand behoorlijk, dankzij die spoilers en luchthappers. Ten tweede waren de overbrengingen van de versnellingsbak erg kort. Ideaal voor snelle sprintjes, minder voor het betere snelwegwerk.

Toyota GT86 ’12

223 km/u

We mogen dankbaar zijn dat Toyota de GT86 heeft ontwikkeld. In Nederland is de auto door zijn hoge prijs (fiscus bedankt) nooit echt een succes geworden. In Japan, Australië, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten is de GT86 een ware ‘way of life’. Er is enorm veel voor te krijgen. De basis van de auto is heel erg goed. Het mooie is dat vermogen juist expres laag wordt gehouden. In zijn negenjarige carrière heeft de GT86 er wat extra vermogen bij gekregen, maar die 5 pk zetten geen zoden aan de dijk. De topsnelheid van 223 km/u valt ietwat tegen, dat doet een beetje Golf ook wel. Sterker nog, een krachtigere én goedkopere Golf GTI rijdt er gewoon bij weg. Maar dat is ook niet de kracht van de GT86, de perfecte balans is heilig. De auto heeft expres smalle brandjes (van een Prius!), zodat de grenzen tussen grip en slip minder ver liggen.

Lancia Delta HF Integrale Evoluzione (831) ’91

220 km/u

Ook onder het strakke regime van Fiat heeft Lancia nog briljante auto’s weten te bouwen. De Lancia Delta HF Integrale Evoluzione is misschien wel de gaafste. Werkelijk alles aan deze auto klopt. De hoeveelheid meters in het interieur, de gigantische alcantara sportkuipen, die velgen, de enorme bodykit. De betrouwbaarheid was wel een issue, daar schortte het nogal aan. Je moet de Delta alleen niet zien als een snelle hatchback, maar een exotische sportwagen – dat is het eigenlijk ook. In technisch opzicht lijkt het niet zo bijzonder: dik 200 pk en vierwielaandrijving zien we tegenwoordig overal. Maar zoek maar een goede Integrale op en maak een proefritje. Dan ervaar je een motor die leeft, sist en gromt. Een besturing die hyperdirect én vol gevoel is. En dat je ook met een AWD-setup prima dwars kan. Die relatief lage topsnelheid doet er niet toe.

Lotus Exige (S1) ’00

219 km/u

De Lotus Exige is een auto waarmee je niet eens op de snelweg moet willen rijden. Dat is zonde, want er zijn vast ook bochtige wegen richting de bestemming te vinden. De Exige leeft voor de bochten. De auto is natuurlijk een dichte variant van de Lotus Elise, die wellicht nóg minder geschikt is voor de Autobahn. De Exige is een perfect circuitspeeltje. Net als de andere auto’s in dit lijstje is eigenlijk de topsnelheid het enige dat niet zo indrukwekkend is aan de Exige. De Exige is spartaans, rauw en direct. Het enige nadeel aan de Exige is dat het onmogelijk is om charmant in en uit te stappen. Dankzij de enorm lage dorpel en het dichte dak moet je beschikken over de nodige acrobatische eigenschappen.

Renault Clio Williams ’94

215 km/u

In de jaren ’90 waren Hot Hatches op papier niet zo heel erg snel. In tegenstelling tot tegenwoordig waren de bakverhoudingen veel korter, waardoor je tijdens de 0-100 km/u-sprint nog een keer moest schakelen naar zijn drie. Een ander aspect is een relatief lage topsnelheid. De Clio Williams had 150 pk uit een tweeliter dubbelnokker, wat erg veel was voor zo’n kleine en lichte auto. Op topsnelheid stelde het niet zo veel voor, maar in de bochten en tussenacceleraties is het nog altijd een erg rappe auto.

Suzuki Swift Sport ’19

210 km/u

Op dit moment zijn er niet veel nieuwe en kleine auto’s die écht leuk zijn om te rijden. Auto’s zijn tegenwoordig uitgerust met erg lange bakverhoudingen, door veel features heel erg zwaar en voorzien van elektrische stuurbekrachtiging, wat veel gevoel wegneemt van de beleving. Ondanks de indrukwekkende prestaties valt het qua beleving best vaak mee. Een uitzondering is de Suzuki Swift Sport. Bij deze auto is het gewicht dusdanig laag, waardoor het dun-gehalte automatisch omhoog gaat. Op papier zijn de prestaties niet indrukwekkend, maar achter het stuur heb je de grootste lol.

Ford Puma 1.7 16v ’97

203 km/u

De auto’s worden in dit overzicht langzamer en langzamer, maar niet minder leuk. De Ford Puma is ook zo’n auto waarbij de topsnelheid compleet irrelevant is. Stel, je hebt een baas die erop staat dat je een plugin-elektrisch-dinges-geval moet leasen. Accepteer het, geniet van de fiscale voordelen en koop voor een paar druipstuivers een Ford Puma 1.7 16v. Het Yamaha-blokje is een pareltje en hét bewijs dat viercilinders erg lekker kunnen klinken. Het is een blokje dat er om smeekt om op zijn staart getrapt te worden. Ook hier lekker korte schakelwegen met een uiterst fijn te bedienen transmissie en een aluminium spookknop. En dan hebben we het nog niet eens over de briljante wegligging gehad.

Peugeot 106 Rallye 1.3 ‘93

190 km/u

Peugeot Sport komt zo nu en dan met uiterst vermakelijke auto’s, zoals de 205 GTi by Peugeot Sport en de RCZ-R. Indrukwekkende auto’s, maar wellicht nog een beetje te luxe. Hopelijk gaan ze op basis van de nieuwe 208 ook een soort ‘rallye’ maken. De 106 Rallye, bijvoorbeeld, had een 1,3-liter achtkleppertje die je eveneens hard op zijn donder kon (en moest!) geven. Net als bij een Porsche RS was de 106 Rallye kaal en puur. Peugeot deed het echter op een hele leuke manier, met stickers, geinige bekleding en driekleurige striping die overal terugkwam.

Fiat Panda 100HP ’06

185 km/u

De Fiat Panda 100HP is een bijzonder autootje en dat is het. Ten eerste is het een hoge hatchback met vijf deuren en vier zitplaatsen. Het is een A-segment auto. De motor is ‘gewoon’ een 1.4. Maar het is net hoe alles afgesteld is. Neem het onderstel bijvoorbeeld. Niks adaptieve onzin met zes standen, gewoon standje plankhard. De besturing werkt niet helemaal mee, want ietwat vaag en erg licht. Het rijgedrag is echter uit de kunst, de Panda 100HP rijdt bijna als een old-school Hot Hatch. De 1,4-liter motor is niet bovengemiddeld sterk, maar je moet hem flink op toeren houden voor aansprekende prestaties.