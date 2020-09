Dit is de duurste bedrijfswagen occasion met meer dan 300 pk - Autoblog.nl

We gingen even op zoek naar de duurste bedrijfswagen occasion met meer dan 300 pk en kwamen uit op dit ‘Fordje’.

In Nederland houden we er wel van om een paar euro’s te kunnen besparen. De zuinigheid zit gewoonweg in onze botten. We zijn verweven met het oppotten van centjes. Heel erg handig, want misschien heb je er later wat aan.

Belastingen

Deze eigenschap in combinatie met opmerkelijke nationale autobelastingen zorgen ervoor dat de automarkt in Nederland enorm verknipt is. Auto’s met een lage bijtelling verkopen heel erg goed, terwijl op papier vervuilendere auto’s juist minder populair zijn vanwege hun (veel, heel veel) hogere vanafprijs. De staat bepaalt op deze wat je koopt, zeg maar.

Maar aan de andere kant is Nederland stiekem een land waar erg veel pick-ups verkocht worden. En nee, dan bedoelen we niet de Amaroks, Navarra’s en X-Klasses van dit werelddeel. Nee, we hebben het dan over Het Echte Werk.

Duurste bedrijfswagen met meer dan 300 pk

In dit geval zijn dat de RAM 1500, Chevrolet Silverado en de Ford F-150. Dit zijn natuurlijk geen muesli-modellen. Alhoewel, deze Ford F-150 Raptor is de duurste bedrijfswagen-occasion met meer dan 300 pk die we konden vinden en het is waarempel een zeer progressieve uitvoering.

Ford F-150 Raptor

Het betreft namelijk een Raptor met downsize motor: een 3.5 liter V6 met turbo. Deze levert met 375 pk nog altijd meer dan voldoende vermogen. Ook een voordel is dat F-150 Ecoboost eigenaren automatisch een lidmaatschap van GroenLinks ontvangen, alhoewel dat laatste feit verzonnen is.

Uiteraard zal deze Ford geen ultra-zuinige auto worden. Daarom is de auto voorzien van een LPG G3-installatie. Mede daardoor (en het feit dat het een bedrijfswagen is) zorgt ervoor dat je op maandbasis 53 euro kwijt bent aan motorrijtuigenbelastingen per maand. Er zit geen BPM op en ook geen CO2-taks, dus de nieuwwprijs was nog enigszins te behappen.

Op dit moment staat de duurste bedrijfswagen met meer dan 300 pk van Nederland te koop voor 79.995 euro excl. btw. Het exemplaar is grijs van kleur en komt uit 2018. Sindsdien is er niet veel mee gereden: 13.900 km. Bekijk hier de Ford F-150 Raptor-advertentie.