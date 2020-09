Helft buitenlanders betaalt parkeerkosten niet in Amsterdam - Autoblog.nl

Een beetje onze parkeerplaatsen bezet houden en dan nog niet betalen ook…

Amsterdam is om meerdere redenen geen paradijs voor de automobilist. Een van die redenen zijn de hoge parkeerkosten. Als niet invalide (valide…?) Nederlander zit er niets anders op dat de parkeerkosten te betalen of een boete te riskeren. Als het om buitenlanders gaat is het soms wat lastiger om de boetes te innen. Zodoende hebben veel buitenlanders schijt aan parkeerboetes, zo blijkt.

De plaatselijke afdeling van het CDA ziet op deze manier een berg geld in rook opgaan en besloot daarom aan de bel te trekken. Ze vroegen cijfers op om inzicht te krijgen in het aantal onbetaalde boetes door foutparkeerders met buitenlands kenteken. Dit leverde een interessant grafiekje waarop duidelijk een neerwaartse trend te zien is.

De cijfers liegen er niet om: anno 2020 betaalt maar 49% van de buitenlanders zijn of haar parkeerboetes. De wanbetalers waren vooral afkomstig uit landen waarmee Nederland geen verdrag heeft wat betreft gegevensuitwisseling. Bij mensen afkomstig uit landen waar wel een verdrag mee is betaalde 80,9% de boetes. Bij degenen afkomstig uit andere landen was dit percentage maar 17,3%.

Volgens de gemeenteraad is de neerwaartse trend onder meer de schuld van Duitsland en Polen. Duitsland levert namelijk sinds oktober 2018 geen persoonsgegevens meer aan voor fiscale redenen. De gemeenteraad zegt dat dit ook vanuit Polen “vrij moeizaam” gaat.

Is er dan geen andere oplossing om de foutparkeerders te laten betalen? Jawel, de wielklem. Sinds dit jaar gaat Amsterdam die sneller inzetten. Dat houdt in: na twee opgelegde boetes. Het college gaat nu kijken of ze de wielklem nog eerder in kunnen zetten en of er nog meer mogelijkheden zijn om de buitenlandse foutparkeerders aan te pakken.

