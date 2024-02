Deze übercoole ‘Defender’ kost 1,4 miljoen

Dit is een Defender die wél snel is. Ook al is het stiekem geen Defender.

De oude Defender is een model dat voor auto’s een inspiratiebron vormde. Deze auto heeft niet alleen de nieuwe Defender geïnspireerd, maar bijvoorbeeld ook de Ineos Grenadier en talloze restomods. Er zijn inmiddels zoveel Defender-derivaten dat we die niet allemaal meer behandelen, maar we hebben nu een project dat wel een artikel waard is.

Laten we even voorop stellen dat dit géén omgebouwde Defender is. Het is een compleet nieuwe auto, maar wel eentje die duidelijk geïnspireerd is op de Land Rover Defender. Daar wint de fabrikant ook geen doekjes om, want deze auto heet de SV Rover.

De eerste letters staan niet voor Special Vehicles, maar voor Scarbo Vintage. Deze Amerikaanse toko heeft al meer bijzondere projecten op hun naam staan, zoals de SV F1. Dat is een soort F1-auto uit de jaren ’60, maar dan met moderne techniek. Ook hebben ze de Hoonipegasus van Ken Block (mede) ontworpen.

Enfin, hun nieuwste creatie is dus deze SV Rover. Dit is een soort Baja-racer voor de straat. Waar een klassieke Defender niet vooruit te fikken is, kijken we hier naar een bloedsnel apparaat. Voor de aandrijflijnen kun je namelijk kiezen uit een 1.100 pk sterke supercharged V8 of een 1.020 pk sterke elektrische aandrijflijn.

In beide gevallen krijg je vierwielaandrijving, maar met een druk op de knop kun je hier ook achterwielaandrijving van maken. Dankzij airride is de rijhoogte eveneens instelbaar en daarnaast beschikt de SV Rover over vierwielbesturing. Als je voor de V8 gaat krijg je een achttraps automaat die met schakelflippers te bedienen is.

Deze auto moet je niet om praktische redenen kopen, want je krijgt maar twee zitplaatsen en de bagageruimte houdt ook niet over. Achter de voorstoelen ligt namelijk de motor (indien aanwezig). Als je voor de elektrische versie gaat krijg je een 75 kWh accupakket aan boord. Hoever je daarmee komt? Dat wordt niet vermeld.

In Nederland heb je natuurlijk helemaal niks aan dit ding, maar als je bijvoorbeeld in Australië of het Midden-Oosten woont moet dit een heel leuk speeltje zijn. Helaas is het ook een peperduur speeltje: Motorauthority weet te melden dat er een prijskaartje van omgerekend 1,4 miljoen euro aan hangt…