Dit is de duurste Maserati van Autotrack

In juni 2017 in New York presenteerde Maserati de opgefriste Granturismo. Het ding beleefde zijn Europese beursdebuut op de autoshow van Frankfurt. Heel veel aandacht kreeg de facelift niet, want tegenover de Maser-stand stond Ferrari met de Portofino. De verschillen met de oudere modellen zijn ook te verwaarlozen. In de basis kijk je naar een auto met een ontwerp dat alweer dik 10 jaar meegaat.

Terwijl je een tweedehands, vroege Granturismo tussen de 40.000 en 60.000 euro op de kop kan tikken, betaal je de absolute hoofdprijs voor het nieuwe model. Deze Grancabrio is er zo’n eentje. Het model is in de voorraad van Louwman Exclusive opgenomen en mag zich de duurste Maserati van Autotrack noemen.

Het betreft een witte Grancabrio met zwarte velgen. Een kleurencombi die anno 2018 niet meer bepaald een trend is. De strakgetrokken Maser herken je onder meer aan de nieuwe bumpers en infotainmentsysteem. Onder de kap nog steeds een 4.7 V8 met 460 pk. De auto kost 276.232 euro en de advertentie kun je hier bekijken.