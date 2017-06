Maserati trekt de GranTurismo maar weer eens strak

Wordt de Maserati GranTurismo de Mariah Carey van de sportwagens?

Hoe vaak kan je een auto faceliften voordat deze écht gedateerd oogt? De Maserati GranTurismo (rijtest) gaat in z’n basisvorm al sinds 2007 mee en mag getuige deze laatste facelift voorlopig nog even blijven. Het doet ons denken aan Mariah Carey die sommige van onze lezers nog uit haar jeugd kennen, toen ze er fris en fruitig bij liep. Afgelopen weekend bij de Grand Prix van Bakoe bleek echter dat ze iets teveel modeljaarvernieuwingen bij mevrouw Carey hebben doorgevoerd, en dat het allemaal toch wat gedateerd begint te ogen. Gaat de Maserati GranTurismo eenzelfde pad bewandelen?

De auto is door Maserati onthuld op de NYSE (New York Stock Exchange). Modeljaar 2018 wordt leverbaar in twee versies, namelijk de Sport en de MC. De letters MC staan voor Maserati Corse. Beide versies zijn uitgevoerd met een door Ferrari met de hand gebouwde, natuurlijk ademende 4,7 liter V8 die 460 pk en 520 Nm levert. Een zestraps automaat afkomstig van ZF is standaard. Beide uitvoeringen zijn iets sneller geworden, de Sport tikt de 100 nu in 4,8 seconden aan, terwijl de lichtere MC daar 4,7 seconden over doet. De topsnelheden zijn respectievelijk 299 en 301 kilometer per uur.

De auto is herkenbaar aan zijn “sharknose” grille die naar eigen zeggen geïnspireerd is op de Alfieri Concept. Dankzij de nieuwe neus is de luchtweerstand gedaald van 0,33 naar 0,32. De achterbumper is ook opnieuw vormgegeven en in het interieur vinden we een vernieuwd 8,4 inch capacitive touch screen met uiteraard Apple CarPlay en Android Auto ondersteuning. De middenconsole heeft ook een opfrisbeurt gehad.

Kleine wijzigingen die ervoor moeten zorgen dat de GranTurismo weer even meekan. Kan de GranTurismo nog even mee? Of wordt het nu wel écht tijd voor iets nieuws?