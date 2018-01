717 pk sterke Jeep GCT is een potentieel losgeslagen drinker

En die moet je in de gaten houden.

In de categorie ‘knotsgekke SUV’s die veel te veel zuipen, maar ongelofelijk gaaf zijn’ hebben we vandaag de Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Met 717 pk uit een 6.2 liter grote V8 met supercharger is het ding bijna buitenaards te noemen.

Met zulke waarden kun je stellen dat de GCT een professionele drinker is. De brandstof toevoerslang is in de Jeep als de Niagara Falls in hartje zomer: een onafgebroken stroom van benzine dat zijn weg maakt naar de motor. Dit, toch wel essentiƫle onderdeel van de auto, blijkt helaas erg gevoelig te zijn. Zo gevoelig dat FCA zich genoodzaakt heeft gevoeld om een terugroepactie op touw te zetten.

Er bestaat namelijk een kans dat de brandstof toevoerslang kan losschieten, aldus de National Highway Traffic Safety Administration. De V8 zou hierdoor binnen no time zonder brandstof komen te staan. Daarnaast is er een kans op het ontstaan van een brand.

FCA zal 1.242 geproduceerde Trackhawks in de VS terugroepen, die zijn gebouwd tussen oktober en december 2017. De auto’s krijgen een inspectie en een nieuwe brandstof toevoerslang. Hoewel de reguliere Cherokee ook over een brandstof toevoerslang van het merk Martinrea International beschikt, vallen de niet-Trackhawk modellen buiten de actie. Dit, omdat de slangen van de reguliere modellen op een andere productieband worden gemaakt.

De terugroepactie gaat 2 maart van start. Trackhawks die onder de voorraad vallen bij dealers mogen tot de fix niet verkocht worden.