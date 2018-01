Orlando Bloom blijkt ook achter het stuur geen held

De professionele LARP-er ging klababber.

Orlando Bloom geniet vooral bekendheid doordat hij zich af en toe als elf of piraat verkleedt. De schriele ectomorph is een van die meest verschrikkelijke dudes op aarde. Het type waarvoor je vriendin je verlaat en je niet denkt ‘mjah, oké, snap ik wel’, maar denk ‘wat!?! voor díe gozer?!?’. Pijnlijk. Ik wed dat hij niet eens vlees eet.

En dus is het in het geval van Bloom bíjna toelaatbaar om alle volwassenheid uit te schakelen en toe te geven aan die lelijkste der emoties, namelijk blij zijn als hij op zijn muil gaat. Als je je kan inleven in bovenstaande heb ik goed nieuws voor je: Bloom stapte onlangs in een Formule E bolide en dat liep niet goed af. Bloom gaat boem!

Orlando was uitgenodigd bij de FE seizoensopener in Marokko en greep het evenement aan om zijn 41ste verjaardag te vieren. Eerst deed hij een paar rondjes in de BMW i8 die als Safety Car fungeert in de elektrische raceklasse. Door een gevaarlijke cocktail van adrenaline en hybris transformeerde de elflord al snel in een douchelord en proclameerde hij dat hij een natuurtalent was. Eenmaal achter het stuur van de monoposto bleek dat echter allerminst het geval te zijn. Bloom veranderde Marrakech al snel in Marracrash toen hij de bolide overstuurd de muur in jaste.

Doch het schaamrood op de kaken maakte al snel weer plaats voor bravoure. Als souvenir eiste de amateurcoureur de kapotte nose cone van de auto op. Zo ging hij alsnog met een goed verhaal naar huis. Kijk hieronder de spannende sequentie van gebeurtenissen nog eens terug.