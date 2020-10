Dít is de duurste occasion op Marktplaats - Autoblog.nl

Als veel geld uitgeven je hobby is, dan zit je goed: dit is de duurste occasion die momenteel op Marktplaats staat.

Waarom ga je naar Marktplaats om een auto te kopen? Meestal omdat je geen zin hebt in de hoofdprijs betalen bij een dealer, en dus bedrijven en particulieren goed kan gebruiken om voordeliger te shoppen. Eigenlijk past ‘de duurste occasion’ niet echt bij Marktplaats. Maar veel geld uitgeven kan wel.

Italiaans

Dat de duurste occasion van Marktplaats uit Italië komt, lijkt vanzelfsprekend. Een Ferrari of Lamborghini kost al snel een bult geld. Maar goed, wat voor één is het dan? Het antwoord is relatief voorspelbaar.

Het is een Ferrari 599 GTO. Voor wie het des tijds allemaal niet volgde: de GTO is de ‘circuitversie’ van de 599 GTB Fiorano. Die kwam in 2006 op de markt als de opvolger van de 575. Qua layout was de auto een directe opvolger: V12 voorin, aandrijving achter en de insteek was een luxe en tevens snelle GT. De GTO was wel snel, maar niet luxueus.











Less is more

Een GTB Fiorano is ingericht om precies dat Gran Turismo-gevoel te omarmen. Leren stoelen, luxe dashboard en veel isolatie om de auto een zijdezacht rijgevoel te bieden. De 599 GTO gooit dat allemaal overboord en ruilt het in voor kuipstoelen met driepuntsgordels, stoffen bekleding(!) en vooral veel zwart. De reden is gewichtsbesparing, het scheelt dan ook bijna 200 kilo met de GTB. Door de pk-boost naar 670 stuks was de 599 GTO een veel snellere auto. Die ook nog eens veel duurder is dan de GTB.

De specificatie van het exemplaar in kwestie is eenvoudig met een twist. De carrosserie is gespoten in het welbekende Nero Daytona. Om toch nog wat kleur te geven werd er een streep aangebracht in het rood. Rode spiegels en remklauwen maken dit af. Zoals gezegd is de binnenkant een symfonie van zwart, maar goed, dat past dan weer bij de buitenkant.

Motorisch

De duurste occasion van Marktplaats is duur vanwege zijn exclusieve status, en zijn aandrijflijn. Het mooie getal 599 werd gebruikt voor de limitering van de GTO. De 6.0 V12 werd voor de GTO opgevoerd naar een zeer riante 670 pk. 0 naar 100 is daarmee gepiept in 3,0 seconden en de topsnelheid bedraagt 335 km/u. De GTO in kwestie komt uit 2011.

Duurste

Hoe duur is de duurste? Je mag de 599 GTO meenemen voor 525.000 euro. Des tijds kostte de auto rond de 440.000 euro, al zat dit exemplaar redelijk in de opties. Toch verlies je er ook absoluut geen cent op. Investeren doe je op de advertentie van de 599 GTO.