7 keer elektrisch gespot op Autojunk op een rij - Autoblog.nl

Ook elektrische auto’s kunnen de aandacht trekken: dit zijn zeven voorbeelden van een elektrisch aangedreven auto gespot door ons publiek op Autojunk.

Het is altijd leuk om je bevindingen op de weg te delen met ons op Autojunk. Zo krijgen wij een mooi beeld van wat er zoal in ons land – en eventueel daarbuiten – te zien is. En het zorgt ervoor dat opvallende bevindingen een podium krijgen.

EV op Autojunk

Datzelfde geldt uiteraard voor elektrische auto’s. Daarom doken wij even ons archief in om een paar leuke modellen die gespot zijn onder het mom ‘elektrisch’ te compileren. Het mooie daarvan: het kan volledig uiteen lopen.

Tesla tuning

Laten we gelijk beginnen met een categorie waar je boeken over kunt schrijven: Tesla tuning. Tesla heeft geen Paint to Sample, Ad Personam of Individual. Je kunt maar een paar kleuren kiezen. Veel mensen nemen daar genoegen mee, maar met behulp van aftermarket-bedrijven is er een unieke touch te geven aan je Tesla.

Zoals gezegd zijn er talloze voorbeelden, bovenstaande is er eentje van. Zo’n fel blauw kleurtje kun je vanaf het ISS nog zien, dus hem terugvinden op de parkeerplaats van de Aldi moet ook geen probleem zijn. Deze mintkleurige Tesla Model 3 werd gespot door @sanderstline.

Je kunt iets verder gaan, door een tuningbedrijf te bellen. Bovenstaande Tesla Model S is absoluut niet standaard meer: er zit een bodykit van Saleen op. We laten hem even zien vanaf de achterkant, want de voorkant is…. bekijk zelf maar. De misschien wel heftigst getunede Model S van Nederland – tegenwoordig geregistreerd als taxi – werd gespot door @Kuifje.

Goed, dat zijn even twee lekkermakertjes, onder het thema ‘bijzondere Tesla’s’ wil ondergetekende altijd het bovenstaande exemplaar nomineren. Gebouwd door RemetzCar en ontworpen door Niels van Roij is dit één van de weinige Tesla-stationwagons die wél is gelukt. De auto werd goed gebruikt, maar stond recent te koop. Voor zover wij kunnen zien is hij er nog steeds. Bovenstaande foto van de Tesla ‘Model SB’ werd gemaakt door @gwnfinn.

Omgebouwde klassiekers

Naar, die milieuzones. Het zorgt ervoor dat je niet meer met je klassieke auto het centrum van bepaalde steden in mag. Een elektrische auto krijgt meer voordelen, waaronder wegenbelasting, en mag die zones nog wél in. Dat terwijl er zat mensen zijn die het nog aandurven om een stokoude auto als dagelijks vervoer te gebruiken. Een oplossing is een combinatie van de twee: pak een klassieker, haal de oude motor eruit en stop er een elektrische motor in. Meestal huisvlijt. Ook hier zijn veel voorbeelden van.

Het kan dus voorkomen dat je bij een gloednieuwe laadpaal ineens een auto als bovenstaande Citroën 2CV ziet staan. Naar verluidt gaat het om 120 km rijbereik. Een perfecte stadsauto dus. De elektrische Eend werd gespot door @db86.

En zo kan het voorkomen dat je een auto als deze schitterende Jaguar XJ bij één van de vele oplaadpunten van Nederland ziet. Deze werd gespot door @timpjes.

Jaguar I-PACE met raceambities

Dan even de spots die unieker zijn (als in, er zijn er waarschijnlijk weinig van). Een Jaguar aan de laadpaal zoals bovenstaand is gek, maar een elektrische Jaguar an sich is niks bijzonders meer. De I-PACE is de premium elektrische SUV van het Britse merk. Die heeft het goed gedaan in Nederland toen je hem nog net kon krijgen met voordelige bijtelling. Zo krijg je hetzelfde probleem als bij Tesla: het is lastig om op te vallen in de menigte. Met dit gewrapte exemplaar moet dat geen probleem zijn. De wrap lijkt gebaseerd te zijn op de I-PACE E-Trophy, waar races mee worden gereden. Maar dan in het groen, in plaats van de knalblauwe kleur waarin Jaguar de elektroracer voorstelde. Deze opvallende I-PACE werd gespot door @toyotafortuner.

Audi R8 e-tron

De Audi R8 begon ooit als een relatief goedkope ‘supercar’ met de welbekende 4.2 FSI van Audi achterin. Bij de eerste facelift van de R8 kwam daar echter een optie bij, de V10 FSI die gedeeld werd met de Lamborghini Gallardo. Die laatste bleef en is de enige motor waarmee je de tweede generatie R8 kunt krijgen. Tenminste, niet helemaal. Audi ging eens kijken of de R8 misschien niet elektrisch kon. Dat deden ze ‘al’ in 2015 en het resultaat was… ondermaats. 460 pk, dus niet eens gigantisch veel, maar wel een hoop extra gewicht door de accu’s. Het rijbereik was ook niet gigantisch indrukwekkend. Daarom zie je de R8 e-tron, zoals hij genoemd werd, bijna nooit. Nou is een R8 altijd indrukwekkend, maar wij denken dat @porschepet raar opkeek toen hij de R8 e-tron spotte bij een laadpaal.

RG Nathalie

Het zijn niet alleen de grote jongens die EV’s willen bouwen: ook kleine(re) bedrijven zien een elektrische toekomst wel zitten. Neem Gumpert. Officieel is Gumpert, het bedrijf achter de Apollo, overgenomen door Chinese zakenman Norman Choi die het bedrijf ook Apollo heeft genoemd en nu auto’s als de Intensa Emozione bouwt. En de oprichter, die is nu voor zichzelf bezig onder zijn eigen naam Roland Gumpert: RG. Zijn eerste wapenfeit is de Nathalie, een elektrische sportwagen. Recent werd die officieel voorgesteld, maar een prototype wat bijvoorbeeld al te zien was op de autoshow van Genève van vorig jaar. En dat prototype van de RG Nathalie begaf zich in het wild, wat @wolfssjrd wist vast te leggen op de gevoelige plaat.

Ford Mustang Mach E

En dan even naar de categorie ‘divers’. Eigenlijk wilden we elektrisch spul wat vroeg gespot werd voorkomen. Dat is leuk als ze net in Nederland landen, maar je hoeft het archief van de Porsche Taycan maar te openen om te zien dat eentje spotten steeds makkelijker wordt. Waarom we dan toch even de Ford Mustang Mach E benoemen is omdat hij er zo in een nuchtere Nederlandse scène helemaal niet zo slecht uitziet. De auto moet nog geleverd worden, maar mocht al even een rondje Rotterdam doen. Het concept begint te wennen, naar bescheiden mening van ondergetekende. De hele Mustang-heisa terzijde. @arnoldh was er minder over te spreken, maar gooide deze vroege vogel in zijn Mach E toch op Autojunk.

Er is trouwens ook één die vastgelegd werd op video.

Hummer-brommobiel-geval

Tsja. Het klinkt zo contraproductief, het probleem ‘mobiliteit in de stad’ oplossen met een Hummer. Daarom moet je deze ‘Hummer’ ook met een korreltje zout nemen. Het is namelijk een elektrisch wagentje wat is gestyled als een Hummer. Onderhuids is het een elektrische stadsauto, een brommobiel zo je wil, ontwikkeld door Mango Mobility. Wel zijn tijd ver vooruit: er komt een nieuwe, volledig elektrische Hummer die binnenkort aan ons voorgesteld wordt. De elektrisch aangedreven ‘Hummer’ werd gespot door @Kuifje.