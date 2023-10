Dít is de duurste occasion van Nederland (4 miljoen euro!!!)

De duurste occasion van Nederland: we hebben ‘m gevonden voor je!

Leuk weetje waar je helemaal niets aan hebt: de Bugatti Veyron was aanvankelijk ’te goedkoop’ om goed te verkopen. De fabrikant kon de auto’s maar met moeite slijten. Qua prijs zaten ze toen rond de miljoen euro per stuk. Pas later, toen er een heleboel speciale edities en snelle uitvoeringen kwamen, begon de verkoop te lopen.

Ook merken als Koenigsegg en Pagani kwamen erachter dat het in de ‘boutique hypercarmarkt’ beter zaken doen is dan net boven boven de traditionele hypercars van de bekende merken.

Adrian Newey

De duurste occasion van Nederland van vandaag is echter geen Bugatti Veyron (of een Chiron). Nee, het is een heuse Aston Martin! En nee, niet een speciale ‘007’-editie van de DB9 of iets dergelijks, maar écht iets bijzonders.

Het gaat om de Aston Martin Valkyrie. Net als veel andere auto’s moet dit een beetje een Formule 1-auto voor de openbare weg zijn. Natuurlijk is dat het absoluut niet, maar er zit in dit geval een kern van waarheid achter.

De auto is namelijk ontworpen door niemand minder dan Adrian Newey. Tegenwoordig is Aston Martin van Lawrence Stroll, maar destijds was het Britse merk partner van Red Bull Racing. Dan is zo’n Valkyrie natuurlijk leuker dan een blikje Red Bull waar ze ‘Aston Martin’ hebben geschreven, toch?

Prijs duurste occasion van Nederland

Aston Martin bouwt slechts 175 stulks van de Valkyrie, waarvan 25 stuks van de AMR Pro-versie. Uiteraard zijn die allemaal al lang uitverkocht, dus zul je op zoek moeten naar een gebruikt exemplaar.

In dit geval hebben we er eentje voor gevonden. Het is namelijk simpelweg veruit de duurste occasion van Nederland. Tot voor kort lag die prijs tot de 1 miljoen euro. Dan heb je wagens als een getunede G63 6×6, Porsche Carrera GT of een Alfa Romeo Spider 1750 TBI.

Maar deze Valkyrie gaat er ver, heel erg ver overheen. De vraagprijs bedraagt namelijk een niet misselijke 3.929.950 euro. Oef, dat is vier keer duurder dan de duurste auto op Marktplaats. Die (bijna) vier miljoen klinkt als een heel erg hoog bedrag en dat is het in absolute zin natuurlijk ook.

In relatieve zin valt het allemaal heel erg mee. Deze auto’s kosten ‘kaal’ namelijk al 3.500.000 exclusief BTW en die 3.929.950 euro is inclusief de BTW (die je terug kunt vorderen). Dus de verkopende partij zal er wat dat betreft niet een heel erg grote winst op gaan maken. Dus deze duurste auto van Nederland is eigenlijk een koopje te noemen!

Prestaties

Overigens hoef je je zeker niet bekocht te voelen, want het is een waar kunstwerk. De auto is zo licht mogelijk. De motor is een 6.5 liter V12 van Cosworth die 11.100 toeren kan draaien. Wedden dat deze beter klinkt dan de echte Formule 1-auto van Aston Martin? Nu is dat niet zó moeilijk, zelfs een Formule 2-auto of de safety car klinkt al beter dan een Formule 1-auto.

Qua vermogen heeft de Valkyrie méér power dan de F1-coureurs. De V12 is namelijk al goed voor 1.000 pk bij 10.500 toeren en de elektromotor doet er nog eens 160 pk bovenop. Dat is dus 1.160 pk (en 900 Nm) op een gewicht van 1.100 kg. Als je dus onder 60 kg weegt, heb je een 1 op 1 gewichtsverhouding.

Uiteraard is dit een bijna gloednieuwe auto. De kilometerstand bedraagt van dit exemplaar bedraagt namelijk 145 km, dus de vorige eigenaar heeft er een blokje om mee gereden en ‘m vervolgens ingepakt. De kleur – Emerald Green – zouden wij uiteraard ook gekozen hebben. De duurste occasion van Nederland kun je hier bekijken.

Zo klinkt ie:

Meer lezen? Dit zijn de duurste auto’s die vorig jaar in Nederland op kenteken werden gezet!