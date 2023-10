Eigen graf gegraven met Cybertruck, aldus Elon Musk

De Tesla Cybertruck blijkt bijzonder lastig te produceren. Ze hebben hun eigen graf gegraven met de elektrische alleskunner.

De scepsis op Tesla en en de grote baas van het bedrijf is in veel gevallen niet helemaal terecht. Je mag Elon Musk gerust een excentrieke man vinden, want dat is het is het eigenlijk ook. In het verleden was het voornamelijk de mooie beloftes die neit waar gemaakt konden worden. De beloofde auto’s kwamen veel later en waren veelal niet heel erg goed in elkaar geschroefd.

Maar op dit moment is daar bijna geen sprake van. Bij Tesla worden modelwijzigingen zeer geregeld doorgevoerd met verbeterde bouwkwaliteit tot gevolg. En bijna elk aangekondigd model is er nu. De snelle Model S Plaid kun je gewoon bestellen. De goedkope Model 3 voor minder dan 42 mille? Staat ook in de configurator.

De Model Y is een enorme hit en Pepsi rijdt nu al rond met de Tesla Semi-vrachtwagen. Dat de extreme Tesla Roadster er nog niet is, kunnen we begrijpen. Het bouwen van een elektrische hypercar kan op een lager pitje staan.

Eigen graf gegraven met Cybertruck

Er is echter één omissie en dat is de Cybertruck. De bizar gestileerde elektrische had er eigenlijk al lang moeten zijn. Daarnaast zijn we ook gewoon reuze benieuwd hoe de auto eruit komt te zien.

Want kan een automerk als Tesla de bijzondere lijnvoering wel doorvoeren naar een productiemodel? We zijn heel erg benieuwd, maar bij Tesla zitten ze ook met de nodige hoofdbrekens, zo laat Elon Musk weten na de bespreking van de kwartaalcijfers:

Ik wil de verwachtingen voor de Cybertruck wel een beetje temperen. Het is een geweldig product. Maar, financieel gezien, gaat het een jaar tot anderhalf jaar duren voordat de auto kan bijdragen aan positieve cash flow. Ik wilde ook dat het anders was, maar dit is mijn beste voorspelling. We hebben een beetje ons eigen graf gegraven met de Cybertruck. Elon Musk, heeft eigen graf gegraven met de Cybertruck.

Waar wachten ze nog op?

Er zijn twee redenen waarom Tesla de Cybertruck nog niet af heeft:

Het is een compleet nieuwe auto voor Tesla. De Model Y is in feite een hoge Model 3. De Cybertruck zit vol nieuwe technologieën. Met name de koets is een grote uitdaging.

Het productieproces: de Cybertruck is lastig te produceren. Tesla wil niet de klassieke fout maken door de telkens de prijzen maar te moeten verhogen om het verlies te beperken. De Cybertruck moet dusdanig gebouwd kunnen worden dat Tesla bij wijze van spreken de prijs zelf kan bepalen (en ze hoe dan ook winst maken). Tesla wil dat de Cybertruck betaalbaar zal zijn.

Heel erg spijtig dat Tesla de Cybertruck nog niet af heeft, is het niet. De markt voor elektrische pick-ups is namelijk na een korte opleving compleet ingestort. Ford heeft moeite om de F-150 Lightning te verkopen en bij Chevrolet concludeerde ze ook dat dat de Silverado EV introduceren een paar jaar te vroeg is.

Tesla heeft op dit moment 1.000.000 reserveringen voor de Cybertruck. Musk verwacht niet dat die het eerste jaar allemaal omgezet worden in orders. Hij zelf zet in op een jaarlijkse productie van 250.000 units per jaar. Dat zal wel tot 2025 duren voordat het zover is.