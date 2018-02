Dit is de duurste Porsche van Autotrack

Kost wat...

Maar dan heb je ook wat. In dit geval een Porsche 911 2.7 RS van 45 jaar oud. Zoals de meesten inmiddels zullen weten, is dit dé RS waar alle andere 911 RS-en die sindsdien op de markt zijn verschenen schatplichtig aan zijn. Dit was namelijk de eerste der Mohikanen. In 1972 rolden de eerste exemplaren van de productielijn, hoewel de auto officieel ‘modeljaar 1973’ droeg.

In de loop der jaren is de zeslinder in de 911 stapje voor stapje groter en groter geworden. In 1969 was het al heel wat dat de unit van Ferry Porsche himself 2.2 liter inhoud had. In de huidige GT3-modellen meet de krachtbron inmiddels vier liter. Begin jaren ’70 werd met de eerste RS een flink stapje gezet: zoals de naam van de auto al zegt, ligt er onder de kap van de voormalige opper-911 een 2.7 liter groot aggregaat met 210 pk. Destijds waren de motoren bij Porsche uiteraard nog luchtgekoeld.

Doch niet alleen de krachtige motor zou gaan behoren tot de typische kenmerken van (vrijwel) alle RS-en die nog volgen zouden (rijtest). De 2.7 RS was dikker, straffer geveerd en vooral ook lichter dan de standaardmodellen. Voor wat betreft dat laatste kon je kiezen tussen diehard (de RS Touring) en extreem diehard (de RS Sport Leicht, met optiecode M471). De eerste woog 1.075 kilo. Dat is niet verkeerd, maar de tweede schaaft daar nog eens een ongelooflijke 100 kilo van af voor een gewicht van 975 kilo. Kom daar nu nog maar eens om.

Als je tegenwoordig een 2.7 RS Sport Leicht hebt, ben je miljonair. Exemplaren worden regelmatig verkocht voor ongeveer dat bedrag. De iets minder zeldzame 2.7 RS Touring (slechts ongeveer één op de zes van de in totaal 1.580 klanten vinkte optie M471 aan), kosten behoorlijk wat minder. Maar dat maakt dit Gulf-blauwe exemplaar uit 1973 niet bepaald een koopje: de vraagprijs bedraagt 625.000 Euro.