Deze guy is nu de grootste aandeelhouder van Daimler

Laat Shufu maar schuiven.

Het gerucht ging al een tijdje dat Geely, het Chinese bedrijf dat Volvo in haar portfolio heeft, interesse zou hebben een belang te nemen in Daimler. Naar verluidt weigerde Daimler in november een voorstel van de Chinese toko om vijf procent van de aandelen te kopen. De Duitsers hebben de Chinezen destijds naar verluidt verteld dat het ze vrij stond hun geluk op de vrije (aandelen)markt te beproeven. Een uitspraak besprenkeld met de nodige sambal dus.

Li Shufu, self-made miljardair en de grote man achter Geely, heeft zich echter niet laten ontmoedigen. Zojuist is bekend gemaakt dat hij 9,69 procent van Daimler bemachtigd heeft. Daarmee is hij in één klap de grootste aandeelhouder. Voorheen was dat nog de Kuwait Investment Authority, dat 6,8 procent van de aandelen in handen heeft. De verdeling is dus ietsje anders dan bij de grote concurrent BMW, waar Stefan Quandt in zijn eentje ruim 25 procent van de aandelen heeft en zijn zusje nog eens grofweg twintig procent.

Het belang van Shufu vertegenwoordigt op dit moment een waarde van bijna 9 miljard Dollar. Dat betekent dat Shufu flink wat vertrouwen moet hebben in Daimler, want als Google het bij het rechte eind heeft is dat ruim meer dan de helft van zijn totale vermogen.

Een woordvoerder van Daimler heeft al gereageerd op de komst van zijn nieuwe broodheer:

We are delighted, with Li Shufu, to have won over another long-term investor who is convinced of Daimler’s innovative prowess, strategy and future potential. Daimler knows and respects Li Shufu as a Chinese entrepreneur of particular competence and forward thinking.

Voor Shufu lijkt de strategie ondertussen te zijn ‘kopen wat je kopen kan’ in de autowereld. Naast zijn investeringen in Volvo en Daimler heeft de Chinees vorig jaar ook Lotus gekocht en enkele jaren geleden slokte hij Manganese Bronze Holdings al op. Van dat laatste bedrijf heb je wellicht nog nooit gehoord, maar zij zijn de makers van de enige echte London Taxi Cab.