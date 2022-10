Maak je geen zorgen: Chinese auto’s zijn hartstikke veilig

De tijden van levensgevaarlijke Landwinds zijn voorbij.

Als automerk heb je niet alleen te maken met je eigen imago, maar ook met het imago van je land. Auto’s worden vaak toch onwillekeurig beoordeeld op basis van hun land van herkomst. Net als mensen dus.

Bij Chinese auto’s zou je bijvoorbeeld het vooroordeel kunnen hebben dat ze onveilig zijn. Er was namelijk ooit de beruchte Landwind X6, die een rijdende doodskist bleek te zijn. Zulke dingen kunnen lang blijven hangen in het collectieve geheugen.

Over de veiligheid van moderne Chinese auto’s hoef je echter niet ongerust te zijn. EuroNCAP heeft weer een aantal auto’s te pletter gereden en daar zat ook een Chinese auto bij: de BYD Atto 3. Dit is een elektrische cross-over (wat anders?), die ok zijn opwachting maakt in Nederland.

De BYD scoorde gewoon – zoals het heurt – vijf sterren bij de EuroNCAP-crashtest. Net als de Mercedes EQE, Mazda CX-60, BMW X1, BMW 2 Serie Active Tourer, Seat Ibiza, Seat Arona en de Volkswagen Golf, die ook aan een test werden onderworpen.

Van de tien geteste auto’s waren er maar twee die géén vijf sterren haalden. Dat waren de Citroën C5 X en de Mobilize Limo (de bovenstaande auto). Die haalden beide vier sterren. Toevallig zijn dit allebei Franse auto’s, maar de Mobilize heeft wel Chinese roots. Dat is namelijk een gerebadgede JMEV Yi. Maar goed, ook dat is geen onveilige auto, met zijn vier sterren.

Bij de vorige ronde crashtests vielen de Chinezen evenmin door de mand, want de ORA Funky Cat en de WEY Coffee 01 haalden ook de volle vijf sterren. Als ze nu ook nog even normale namen verzinnen gaan we ze misschien wel serieus nemen.