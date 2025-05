Nieuwe hatchback wil de goedkoopste EV van Nederland zijn

De Dacia Spring krijgt concurrentie! Of toch niet?

Inmiddels is het zover. Prijsvechters strijden tegen elkaar om de goedkoopste EV te bouwen en te verkopen. Dacia is natuurlijk van de partij, maar ook merken die nog maar net in Europa zijn, willen hier een slag slaan. Denk aan Leapmotor en BYD. Die laatste presenteert vandaag een nieuw model dat een stuk goedkoper is dan de rest van het assortiment.

BYD bracht hem een tijdje terug al uit in China, maar nu mogen wij ook aan de slag met de BYD Dolphin Surf. Inderdaad, dit is het kleinere, betaalbaardere broertje van een eerdere hatchback, de BYD Dolphin. Het grootste verschil? De prijs dus, maar ook de afmetingen. De Dolphin Surf is 30 centimeter korter, 2 centimeter slanker en 2 centimeter lager dan de gewone Dolphin.

Maar ziet ie er niet onwijs schattig uit? Je kunt en mag wat vinden van de Chinese styling. Mij doet dit toch een beetje denken aan auto’s als de i-Miev. Dankzij zijn boze blik, afhangende snor en dakspoiler voelt ie voor het oog ergens ook een beetje sportief aan.

Specificaties van de BYD Dolphin Surf

Ook de kleinste BYD krijgt de Kobaltvrije LFP-batterij mee van de Chinese autogigant. Hij is er in verschillende formaten afhankelijk van de uitvoering. Er zijn drie varianten. De Dolphin Surf weegt afhankelijk van de versie die je kiest ongeveer 1.400 kilo, heeft zijn elektromotor op de vooras en kan in welke vorm ook niet harder dan 150 km/u.

De Active krijgt een bescheiden 88 pk sterke elektromotor met 175 Nm koppel die zorgt voor een sprintje naar de 100 van 11,1 seconden. Een vrij kleine 30-kWh batterij zorgt voor een rijbereik van 220 kilometer. Opladen kan met 11 kW of 65 kW. Hang je hem aan een AC-lader, dan duurt het 3,5 uur van 0 naar 100 procent. De 10-80-procent-tijd is 30 minuten.

De tweede uitvoering heeft Boost. Een vermogensboost zit er voor de Boost niet in; ook deze versie krijgt 88 pk en doet er zelfs 12,1 seconden over om aan de 100 km/u te halen. Dat komt door het extra gewicht van de 43,2-kWh batterij. Dankzij de grotere accu kom je 322 kilometer ver. AC-volladen duurt 5 uur en van 10 naar 80 procent DC-laden duurt ook nu een half uur.

De topper heet Comfort. Net als de Boost is er de grotere batterij. Een wat sterkere elektromotor (156 pk/220 Nm) zorgt ervoor dat de actieradius slinkt naar 310 kilometer. Opladen duurt net zolang als bij de Boost-versie: 5 uur aan de AC-lader en 30 minuten aan de DC-kabel.

Wat zit er allemaal op en in de goedkope EV?

Dit kekke kleurtje heet Lime Green en is de gratis lak. BYD biedt ook een zwarte, witte en babyblauwe tint aan, maar daarvoor moet je € 650,- bijleggen. Wat zit er nog meer in het basispakket? Aan de buitenkant 15-inch steelies (16-inch lichtmetalen velgen bij de twee duurste versies), een grootlichtassistent en keyless entry & start. De BYD Dolphin Surf heeft altijd vier rijmodi om uit te kiezen: eco, normal, sport en snow.

Binnenin is het hoogstwaarschijnlijk krapjes voor vier lange Nederlanders. Je vindt er vegan leer op het stuur en de stoelen, een 7-inch bestuurdersdisplay en een 10,1-inch middenscherm dat je kunt draaien. Het scherm kun je met je telefoon verbinden via Android Auto en Apple Carplay. Je kunt er ook beelden die de achteruitrijcamera schiet op zien en er zitten parkeersensoren op. Eronder zit – jawel – een rits fysieke knoppen. In de duurste uitvoering krijg je zelfs stoelverwarming voorin en een draadloos laadplatform voor je smartphone.

Is het de goedkoopste EV van Nederland?

Lang verhaal kort: nee. Ik vermoed wel dat dat de bedoeling was, maar het is niet gelukt. De BYD Dolphin Surf in zijn goedkoopste Active-jasje kost minimaal € 22.990. Een trede erboven ga je € 24.990 betalen voor de Boost. De dikste Comfort-uitvoering gaat voor minimaal € 26.690.

Concurrentie

De goedkoopste elektrische auto van Nederland blijft de Dacia Spring Electric 45. Om de vergelijking wat eerlijker te maken voor de BYD, nemen we hieronder de Electric 65-versie van de Spring mee. Die is ook goedkoper dan de Dolphin Surf én komt net iets verder. En zo zijn er nog wat andere, interessantere opties dan de Dolphin Surf.