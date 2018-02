Maserati Levante: het bewijs dat niet élke SUV een succes is

Niet elke crossover of SUV is een goudmijn.

Maserati dacht mee te liften op het succes van de SUV-gekte die momenteel gaande is. De Levante is dan ook een prima SUV. Helaas is de auto wat aan de prijs en daar ligt ook zijn zwakte. Er zijn nu eenmaal betere concurrenten te krijgen. Mensen die de Levante kopen willen de SUV hebben vanwege een liefde voor Maserati of Italiaanse auto’s. Althans, dat beeld ik me zo in. Persoonlijk zou ik lekker shoppen bij dat merk uit Zuffenhausen. Maserati moet het vooral hebben van de Amerikaanse en Chinese markt. In het laatstgenoemde land schijnt de vraag naar de SUV inmiddels tegen te vallen.

In december werd bekend dat FCA de productie ging stilleggen van de Maserati-fabriek. Inmiddels zijn we in februari. De zaakjes zijn echter nog steeds niet op orde, meldt Autonews. FCA gaat snijden in de productie van de Levante. Het aantal werkuren in de Mirafiori-fabriek in Turijn zal met 59 procent worden teruggeschroefd. Naast de Levante rolt ook de Alfa Romeo MiTo hier van de band.

Nederland

Ons land staat, in vergelijking met bijvoorbeeld Engeland, niet bol van de exclusieve auto’s en supercars. Toch is het interessant om eens te kijken hoe de Levante het bij ons doet. Persoonlijk zie ik de auto zelden rijden, terwijl een Macan of Cayenne dagelijkse kost is. Navraag bij de VWE verklaarde ook waarom. Volgens de organisatie zijn er momenteel 68 exemplaren van de Maserati Levante geregistreerd sinds 2016 met een Nederlands kenteken. De instapper met de 275 pk sterke 3.0 diesel is de populairste variant.

FCA CEO Sergio Marchionne beloofde eerder dat er geen ontslagen zullen plaatsvinden tot het einde van 2018. Met deze tegenslagen is het voor de FCA-man heel moeilijk om zich aan die belofte te kunnen houden. De verwachting is dat het autoconcern in juni met een nieuw vijfjarenplan gaat komen.