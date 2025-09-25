Nederlandse prijs van Porsche 992.2 Turbo S is bekend!

Niet de duurste nieuwe Porsche die je nu kunt kopen!

Langzaam maar zeker krijgt de 992.2-generatie van de Porsche 911 opvulling. Het begon allemaal met de Carrera GTS die het hybride tijdperk van de 911 inluidde. Later kwamen daar nog een heel stel Carrera’s bij. Porsche wachtte tot de IAA in München voor de lancering van het topmodel: de Turbo S.

Na de lancering van de Turbo S zijn we op de Autoblog-redactie druk bezig geweest met het verversen van de verkooppagina van Porsche. Wanneer zou de Turbo S toch in de configurator komen en welk prijskaartje hangt Porsche aan de top-992.2? Vandaag krijgen we eindelijk antwoord doordat de Nederlandse prijs én de configurator van de Porsche 911 992.2 Turbo S online staan.

Niet de duurste 911

Natuurlijk is er niemand die de 911 Turbo S zo kaal als het maar zijn kan koopt, maar toch beginnen we bij de vanafprijs. Porsche geeft de 911 992.2 Turbo S een Nederlandse prijs van € 352.300. Daarvan gaat € 122.493 naar de overheid in de vorm van bpm (€ 74.235) en btw (€ 48.258). Ook de cabrioversie is meteen te bestellen. De Turbo S Cabriolet gaat in Nederland voor tenminste € 367.900.

Dat zijn flinke bedragen, maar toch zijn er Porkers waar je meer voor moet neerleggen. De 911 GT3 RS kost bijvoorbeeld minimaal € 364.800. Die is dus wel duurder dan de coupé en goedkoper dan de Turbo S Cabrio. De allerduurste Porsche die je nu kunt samenstellen, is de gelimiteerde 992 Turbo 50 Years. Daar betaal je ten minste € 377.300 voor in Nederland. Mocht je het je afvragen: de Spirit 70 is met een prijskaartje € 325.000 een 911 voor arme sloebers.

Nog even terug naar de 992.2 Turbo S. Dat is namelijk een bijzonder belangrijk model. Net als de GTS is het een hybride, maar dan niet met één maar met twee eTurbo’s. De hybride aandrijflijn zorgt daarmee voor een vermogen van 711 pk. Het koppel is 800 Nm. Nog even en we krijgen een 911 die evenveel vermogen heeft als zijn modelnaam doet vermoeden.

Configureren maar!

In de video hieronder vertelt @Wouter nog veel meer over de nieuwe Turbo S. Wanneer je dat gedaan hebt, heb je toestemming om je droom-992.2 Turbo S samen te stellen in de configurator en te kijken wat dan de Nederlandse prijs zou zijn.