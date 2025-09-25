Nederlandse prijs van Porsche 992.2 Turbo S is bekend!

Niet de duurste nieuwe Porsche die je nu kunt kopen!
Langzaam maar zeker krijgt de 992.2-generatie van de Porsche 911 opvulling. Het begon allemaal met de Carrera GTS die het hybride tijdperk van de 911 inluidde. Later kwamen daar nog een heel stel Carrera’s bij. Porsche wachtte tot de IAA in München voor de lancering van het topmodel: de Turbo S.
Na de lancering van de Turbo S zijn we op de Autoblog-redactie druk bezig geweest met het verversen van de verkooppagina van Porsche. Wanneer zou de Turbo S toch in de configurator komen en welk prijskaartje hangt Porsche aan de top-992.2? Vandaag krijgen we eindelijk antwoord doordat de Nederlandse prijs én de configurator van de Porsche 911 992.2 Turbo S online staan.
Niet de duurste 911
Natuurlijk is er niemand die de 911 Turbo S zo kaal als het maar zijn kan koopt, maar toch beginnen we bij de vanafprijs. Porsche geeft de 911 992.2 Turbo S een Nederlandse prijs van € 352.300. Daarvan gaat € 122.493 naar de overheid in de vorm van bpm (€ 74.235) en btw (€ 48.258). Ook de cabrioversie is meteen te bestellen. De Turbo S Cabriolet gaat in Nederland voor tenminste € 367.900.
Dat zijn flinke bedragen, maar toch zijn er Porkers waar je meer voor moet neerleggen. De 911 GT3 RS kost bijvoorbeeld minimaal € 364.800. Die is dus wel duurder dan de coupé en goedkoper dan de Turbo S Cabrio. De allerduurste Porsche die je nu kunt samenstellen, is de gelimiteerde 992 Turbo 50 Years. Daar betaal je ten minste € 377.300 voor in Nederland. Mocht je het je afvragen: de Spirit 70 is met een prijskaartje € 325.000 een 911 voor arme sloebers.
Nog even terug naar de 992.2 Turbo S. Dat is namelijk een bijzonder belangrijk model. Net als de GTS is het een hybride, maar dan niet met één maar met twee eTurbo’s. De hybride aandrijflijn zorgt daarmee voor een vermogen van 711 pk. Het koppel is 800 Nm. Nog even en we krijgen een 911 die evenveel vermogen heeft als zijn modelnaam doet vermoeden.
Configureren maar!
In de video hieronder vertelt @Wouter nog veel meer over de nieuwe Turbo S. Wanneer je dat gedaan hebt, heb je toestemming om je droom-992.2 Turbo S samen te stellen in de configurator en te kijken wat dan de Nederlandse prijs zou zijn.
Reacties
kilum zegt
Toffe bak, maar zou het zelf nooit komen met mijn eigen geld. Het mooie aan de 911 Carrera (S/GTS) eventueel als 4 is toch dat je echt iets tofs koop waarmee je leuk kan sturen en kan genieten van de rijbeleving.
In de categorie waar de Turbo S zit zit je toch al in de zelfde categorie als Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, McLaren etc.
Het zou mij geheel niet verbazen als de Turbo S een betere auto is dan al die andere. Maar laten we wel wezen, heb je liever een Porsche 911 of een Aston Martin DB12?
garp zegt
Mooi gezegd. Toch zie ik het iets anders. De Turbo S is in mijn ogen meer een ‘opschiet auto’ voor mensen die ‘m als daily (zouden kunnen) rijden. En die regelmatig langere afstanden rijden op tijdstippen waar de hoeveelheid verkeer gunstig is. Het is ook de auto dat als je vrijdag avond bedenkt dat je de volgende dag wil skiën, je in die wagen springt en zeven uur later in Oostenrijk aankomt. Zonder gezeik, want de betrouwbaarheid is gelijk aan een Golf. Op een Q8 Urus na, zie ik dat toch wat minder voor me voor in overige Italianen of Aston Martin. Zeker als je de totale kosten per km meeneemt.
Benny_Weisz zegt
De totale kosten/km is het laatste waar iemand die 4 ton neerlegt voor een auto naar kijkt