Dit is de eerste Mercedes-AMG Purespeed op Nederlands kenteken!

Het open V8-monster heeft gele platen!

Mythos is naast een Grieks biertje, een boek van Stephen Fry en het Griekse restaurant bij jou om de hoek ook de naam van een reeks gelimiteerde Mercedes-auto’s. Het eerste model van de Mythos-serie liet zich vorig jaar voor het eerst zien en heet de PureSpeed. Jij kunt hem binnenkort in Nederland spotten, want op 1 oktober jongstleden is namelijk de allereerste Mercedes-AMG PureSpeed op Nederlands kenteken gezet.

Onze RDW-goeroe Edvar dook de bijzondere AMG op. Na een belletje met ASV Mercedes blijkt het grijze exemplaar op de foto’s hieronder de eerste PureSpeed met een Nederlands kenteken te zijn. De kleurstelling is misschien wat aan de voorzichtige kant, maar wees eerlijk: heeft deze dikke roadster met bloedmooie velgen een felle kleur nodig om op te vallen? Ik dacht van niet.

AMG PureSpeed

De spirituele opvolger van de SLR Stirling Moss heeft de bekende 4,0-liter biturbo-V8 onder de motorkap. De achtcilinder produceert 585 pk en 800 Nm en zit vast aan een negentraps automaat. Het vermogen gaat naar alle wielen waardoor je extra vlug van je plek komt. Zo vlug zelfs dat je na 3,6 seconden al aan 100 km/u kunt zitten.

De open tweezitter trapt door tot 315 km/u. Ben je van plan zulke snelheden te halen, dan zou ik adviseren om het meegeleverde helmpje op te zetten. De PureSpeed heeft namelijk geen dak of voorruit, maar een soort F1-halo die tussen de twee inzittenden loopt.

Wat kost de Nederlandse AMG PureSpeed?

De kentekengegevens van de RDW verklappen wat de PureSpeed met gele platen heeft gekost. De catalogusprijs bedraagt € 1.039.817. Daarvan ging € 102.067 naar de overheid in de vorm van bpm. Een flinke bak geld, maar daarvoor krijg je wel één van de 250 PureSpeeds. Nu maar hopen dat het weer een beetje meezit zodat we de eerste Mercedes-AMG PureSpeed met Nederlands kenteken in het wild kunnen spotten.

Met dank aan Edvar van Daalen voor de tip!

Foto’s: ASV Mercedes-Benz / Instagram