Hier laat de politie opzettelijk je band leeglopen

Weer eens wat anders dan een bonnetje onder de ruitenwisser.
Je moet op vakantie opletten voor schobbejakken die je op duizend en één manieren proberen te flessen. De lekke banden-truc is er daar een van. Maar wist je dat je in het buitenland ook een lekke band kunt krijgen door de politie?
In het oosten van Duitsland werkt de politie met de ‘Plattmacher’. In steden als Dresden en Görlitz wordt het systeem al jaren gebruikt. Sinds dit jaar doet ook het grensplaatsje Zittau mee. Omdat Plattmacher een Duits woord is, doet het precies wat het woord zegt: de band plat maken.
De politie gebruikt de maatregel bij auto’s van mensen die hun rekeningen niet hebben betaald. Het apparaatje is een gele knop die op het ventiel van de autoband wordt gezet. Dankzij een klep beheert de knop wat er met de lucht in de band gebeurt. Zodra je gaat rijden met de Plattmacher op het ventiel loopt de band leeg.
Al na een paar honderd meter rijden met het apparaatje op je ventiel zou de band al helemaal leeg moeten zijn. Net als bij een wielklem kan alleen de politie het apparaat verwijderen. Dat doet de Polizei natuurlijk pas wanneer je je openstaande rekeningen hebt betaald.
Kritiek uit meerdere hoeken
De inwoners van Zittau zijn niet te spreken over de platmaker. Zij uiten hun ongenoegen op sociale media. Ook de Duitse ANWB – de ADAC – is tegen de maatregel. Volgens de Allgemeiner Deutscher Automobil-Club is het bewust leeg laten lopen van een band te gevaarlijk. Volgens de verkeervereniging kan de politie beter de oude vertrouwde wielklem gebruiken.
De gemeente is het daar niet mee eens. Het bestuur spreekt van een zeer succesvolle aanpak jegens de schuldenaren. De gemeente vindt dat er genoeg duidelijke waarschuwingen zijn en dat de verantwoordelijkheid bij de automobilist ligt. Dus, wie heeft er gelijk?
weekert zegt
Met een wielklem kan je niet wegrijden, dus niks aan de hand. Met deze methode laat je mensen eerst wegrijden, om vervolgens na een paar honderd meter, ineens veel minder druk in één van de banden hebben. Op dat moment steekt er een fietser over, met een kind achterop, je moet harder remmen dan gedacht, minder grip, stuur trekt naar een kant en je rijdt die fietser aan. Verantwoordelijkheid van de bestuurder? omdat die de rekeningen had moeten betalen? of bewust een gevaarlijke situatie creëren door de politie? Lijkt me duidelijk dat je je rekeningen dient te betalen, en bij de overheid schijn je in Duitsland dan dus mensen te mogen laten verongelukken wanneer je dat niet doet. ben benieuwd wat de uitspraak van een rechter wordt als een garagebedrijf bij een klant de remleidingen doorsnijd wanneer die een factuur niet betaald heeft.
pleiades zegt
Kijk dan zijn die Alpina velgen met het ventiel onder de naafkap zo gek nog niet…
Dutchdriftking zegt
Nogal onveilig dit…. Gewoon een wielklem doen. En de gemiddelde wanbetaler blijft met een lege band gewoon rijden ben ik bang… Daarnaast is een ventiel vervangen ook geen hogere wiskunde en veel makkelijker te doen dan een wielklem verwijderen…
vaakbenjetebang zegt
@Dutchdriftking: het is geen hogere wiskunde, maar wel gedoe. Auto opkrikken, wiel er af, naar een bandenboer of je eigen bandendemonteerapparaat, band (deels) van de velg (laten) peuteren, nieuw ventiel er in, terug naar je auto, wiel monteren… En dan moet je ook nog eens dat wiel in een andere auto vervoeren (want in je zak steken valt nog niet mee). Of heb jij een andere methode?
Hubert zegt
Je zou maar in de buurt van de snelweg wonen en niet meteen een leeglopende band opmerken. (ja, die mensen zijn er genoeg)
Leuk als je dan de snelweg opdraait en denkt veilig op pad te gaan.
Totaal onverantwoordelijk.
O plaat zegt
Inderdaad niet echt veilig. Doe het dan México gewijs en vijs de nummerplaten van de wagen. Die ze mits betaling bij de politie kunnen ophalen.