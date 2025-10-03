Hier laat de politie opzettelijk je band leeglopen

Weer eens wat anders dan een bonnetje onder de ruitenwisser.

Je moet op vakantie opletten voor schobbejakken die je op duizend en één manieren proberen te flessen. De lekke banden-truc is er daar een van. Maar wist je dat je in het buitenland ook een lekke band kunt krijgen door de politie?

In het oosten van Duitsland werkt de politie met de ‘Plattmacher’. In steden als Dresden en Görlitz wordt het systeem al jaren gebruikt. Sinds dit jaar doet ook het grensplaatsje Zittau mee. Omdat Plattmacher een Duits woord is, doet het precies wat het woord zegt: de band plat maken.

De politie gebruikt de maatregel bij auto’s van mensen die hun rekeningen niet hebben betaald. Het apparaatje is een gele knop die op het ventiel van de autoband wordt gezet. Dankzij een klep beheert de knop wat er met de lucht in de band gebeurt. Zodra je gaat rijden met de Plattmacher op het ventiel loopt de band leeg.

Al na een paar honderd meter rijden met het apparaatje op je ventiel zou de band al helemaal leeg moeten zijn. Net als bij een wielklem kan alleen de politie het apparaat verwijderen. Dat doet de Polizei natuurlijk pas wanneer je je openstaande rekeningen hebt betaald.

Kritiek uit meerdere hoeken

De inwoners van Zittau zijn niet te spreken over de platmaker. Zij uiten hun ongenoegen op sociale media. Ook de Duitse ANWB – de ADAC – is tegen de maatregel. Volgens de Allgemeiner Deutscher Automobil-Club is het bewust leeg laten lopen van een band te gevaarlijk. Volgens de verkeervereniging kan de politie beter de oude vertrouwde wielklem gebruiken.

De gemeente is het daar niet mee eens. Het bestuur spreekt van een zeer succesvolle aanpak jegens de schuldenaren. De gemeente vindt dat er genoeg duidelijke waarschuwingen zijn en dat de verantwoordelijkheid bij de automobilist ligt. Dus, wie heeft er gelijk?

Foto: Maserati Levante gespot door @tk97

Via Autobild