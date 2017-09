Dit is de eerste Nederlandse Singer

Het merk komt eindelijk naar ons land.

Singer ken je natuurlijk van die enorm gave 911’s die ze bouwen. Als basis wordt de sportauto van Porsche genomen en vervolgens wordt het voertuig opgeknapt en verbeterd. Het resultaat is een zo goed als nieuwe auto met een dikke 4.0 boxer onder de kap.

Tot nu toe was het vooral een Amerikaans feestje en kochten enkele rijke Europeanen en Aziaten zo’n Singer. Het is nu eindelijk de beurt aan een Nederlander. Deze grijze Singer staat momenteel bij TwinSpark Racing in Oestgeest. Dit bedrijf is het Singer-punt van de Benelux. Via deze partij kunnen Singers worden aangeschaft. Ook neemt TwinSpark Racing het onderhoud voor de rekening.

Via sociale media deelde Singer en TwinSpark Racing de volgende plaatjes. De 911 ziet er werkelijk schitterend uit. Dat mag ook wel. Een 911 laten restaureren door Singer kost enkele honderdduizenden dollars. Van dit soort bedragen kun je ook een gloedjenieuwe Lamborghini, McLaren of Ferrari kopen.

Fotocredit: Singer Vehicle Design en TwinSpark Racing via Instagram. Met dank aan Dennis voor de tip!