De ultieme aso-SUV heeft ook een V10

Of een V8, wat je wil.

Als het om autofabrikanten gaat kom je soms namen tegen waarvan je geen idee hebt wat ze ermee bedoelen. Met name de kleinere autobedrijfjes of elektro-startups laten hun bolides of studiemodellen onder een vlag rijden die door slechts een enkeling te ontrafelen is. Helemaal aan de andere kant van dit spectrum vinden we juist de überlogische namen. Deze Rhino GX Executive van U.S. Specialty Vehicles is zo’n wagen die geen vraagtekens laat zetten bij zijn bestaan.

Hij mag dan misschien niet precies op een neushoorn lijken, het is zeker een specialiteitsvoertuig. Het in totaal 6.350 kg wegende gevaarte is wat het bedrijf zelf “Simply the SUV Above All SUVs” noemt. Als we de specificaties en de mate van luxe onder de loep leggen, is het moeilijk om het tegendeel te bewijzen. Temeer omdat de Rhino GX niet meedoet aan wat tegenwoordig passeert voor een ‘SUV’. Van alle SUV’s op de markt kan deze elk terrein aan en is hij ook daadwerkelijk praktisch, tenzij je hem ergens moet parkeren.

Deze op de Ford Super Duty gebaseerde Rhino GX heeft een interieur waar menig autofabrikant een puntje aan kan zuigen. De tank heeft vier afzonderlijke kuipstoelen die ieder voorzien zijn van zeeën van ruimte. Achterin kun je jezelf vermaken met een 40″ scherm, die je bestuurt via een touchscreen die tussen de stoelen is geplaatst. Daarnaast is er natuurlijk een overvloed aan leer, zodat je jezelf in een oase van luxe kunt wanen.

Onder de kap van de Rhino GX vinden we de 6,7-liter Power Stroke turbodiesel die standaard in de Super Duty zit. De échte pretzoekers kunnen echter ook aan de slag met een natuurlijk ademende 6,8-liter V10. In welke configuratie je hem ook neemt, allemaal hebben ze vierwielaandrijving en een zestraps automaat. De auto rolt op 38″ wielen.

Dit alles zal ongetwijfeld tegen een flinke prijs komen. Omdat de Rhino GX zó exclusief is, zijn prijzen echter alleen op aanvraag. Als we Forbes mogen geloven kost hij minimaal 229.000 dollar, en dan spreken we nog niet eens over het Executive model. Wat hij ook kost, als je hem wilt, mag je de helft eerst overmaken, alvorens ze hem voor je klaar gaan maken.