Ludieke oranje Opel het 136 briesende paarden - Autoblog.nl

Met deze ludieke Opel Combo-e Life kun je sprinten met vissenkommen.

Kennen we de term ‘Ludospace’ nog? Je zou zeggen dat het een personenwagenversie van een busje is, maar dat is niet helemaal correct. Het is een auto die in basis ontworpen is voor beide doeleinden. Dit levert een prima rijdende bedrijfswagen op, of juist een heel praktische personenauto.

Opel Combo-e Life

Ondanks dat de Opel Combo-e Life op deze afbeeldingen een raszuivere ‘Ludospace’ is, noemt Opel hem zelf een LAV: Leisure Activity Vehicle. Net als de bestelwagen-versie van de Combo-e is de aandrijflijn geheel elektrisch. De elektromotor is goed voor een gezonde 136 pk en 260 Nm. Hiermee kun je in 11,2 seconden sprinten naar de 100 km/u, niet verkeerd voor het type auto. De topsnelheid is begrensd op 130 km/u, waarschijnlijk om de actieradius een kans te geven.

Range en aanhangwagen

Over de range gesproken, die bedraagt volgens de WLTP precies 280 km. Met dit weer en een beetje haast (op zich niet een handige combinatie) zal het wel iets minder zijn. Maar de Opel Combo-e Life (niet te verwarren met de Nederlandse rapper E-Life) heeft andere kwaliteiten. Zo kan er een kar van 750 kg achter deze elektrische Combo, het hoogste gewicht voor een elektrische auto in deze klasse. Optioneel is Trailer Stability Control mogelijk.

Lange versie Opel Combo-e Life

De 50 kWh-batterij kun je bij 100 kW DC-snellaadstation in een halfuurtje naar 80% krijgen. Een driefase 11 kW-lader is aanwezig. Je kan de Opel Combo-e Life krijgen in twee uitvoeringen: eentje van 4,40 meter en eentje van 4,75 meter. Die laatste kun je als zevenzitter krijgen. Kermaische remschijven en carbon racekuipen zijn geen optie, maar een uitgebreid Navi Pro-infotainmentsysteem met Apple Carplay en Android auto wel. Ook zijn alle zitplaatsen voorzien van Isofix-bevestiging voor kinderzitjes.

Veel ruimte

Optioneel kan de bijrijderstoel naar beneden geklapt worden. Over neerklappen gesproken, als je alle banken neerklapt in de korte versie heb je 2.126 liter tot je beschikking. De lange versie kan zelfs 2.693 liter verstouwen. Dat zijn heel erg veel lege vissenkommen. Handig!

De Opel Combo-e Life staat dit najaar bij de betere Opel-dealer.