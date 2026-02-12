Dit is de enorme boete voor het slopen van een mobiele flitspaal

De rechter deelt bonnetjes van duizenden euro’s uit!

Wat hoogstwaarschijnlijk begon als een beregezellige avond eindigde in een dollemansrit die ze in Friesland niet snel nog eens zullen zien. Twee Friese mannen stappen in de zomer van 2024 na een avond stevig doordrinken in een pick-up om vervolgens de nabije omgeving op stelten te zetten. Daarbij moet ook een mobiele flitspaal het ontgelden (foto hierboven ter illustratie).

De mannen rijden door verschillende dorpen en steden en richten een ravage aan. Ze rijden over het spoor, spitten iemands voortuin om en rijden een stroomkast aan gort. Tot slot filmt de ene man hoe de ander de pick-up in z’n achteruit zet en een mobiele flitspaal, ook wel bekend als flexflitser, naar de vernieling rijdt.

Mannen worden gepakt

Zowel ProRail als het CVOM doen aangifte tegen de mannen vanwege vernielingen aan het spoor en de flexflitser. Wat de dronkenlappen niet door hebben, is dat mobiele flitspalen worden verdedigd middels een aantal camera’s. Mede dankzij die camerabeelden zijn de twee geïdentificeerd aan aangehouden.

Gisteren verschenen de mannen voor de rechter in Leeuwarden. De rechter spaart de twee niet. Wie moedwillig iets van een ander kapot maakt, moet opdraaien voor de kosten, zo oordeel de rechter. De twee krijgen de rekening gepresenteerd voor de schade die ze hebben aangericht.

Boete voor het slopen van de flexflitser

De twee mannen die met opzet een mobiele flitspaal omver reden moeten dan ook een forse schadevergoeding betalen. De schade enkel aan de flexflitser bedraagt zo’n 14.000 euro. En dat bedrag moeten de twee mannen ophoesten. Da’s nog eens een enorme kater.

Marc Pluimers is het afdelingshoofd van Beleid & Strategie bij Parket CVOM en is verantwoordelijk voor de plaatsing van de handhavingsmiddelen. Hij reageert op het nieuws en veroordeelt (natuurlijk) het gedrag van de twee Friesen. ”Als je er goed over nadenkt kan je met zulke flitspalen levens redden. Het vernielen van handhavingsmiddelen ondermijnt dat.”

Over de gigantische geldboete zegt Pluimers: ”Deze uitspraak van de rechter geeft een heel duidelijk signaal af: blijf met je handen van onze flitspalen af. Ze staan er juist voor onze veiligheid. Wie ze opzettelijk vernielt draait op voor de kosten, en die zijn niet mals.”

Dus, overweeg je de geldmachine van de overheid naar het hiernamaals te sturen? Doe het beter niet of ontvang een boete die veel groter is dan welke snelheidsboete dan ook.

Foto ter illustratie: Rens Hulman Fotografie / Rens Hulman

Bronnen: Openbaar Ministerie, RTV NOF