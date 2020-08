Dit is de Epische BMW E9 van Iron Man

Iron Man staat bekend om zijn coole gadgets en toffe auto’s. Met stip op een staat nu deze BMW E9, die het nieuwste vervoer is van Robert Downey junior himself.

Tsja je zou maar een superheld zijn op het witte doek. Een leven van adrenaline, zonder angst bad guys hun vet geven en de rest van de wereld redden is natuurlijk best puik. Maar superhelden zijn in het echt ook mensen van vlees en bloed, zo bleek ook dit weekend weer (RIP Chadwick Boseman). Je moet toch gewoon naar de supermarkt en de Efteling enzo.

Gelukkig kan je je omringen met wat dingetjes die je helpen je toch een beetje de superheld van je eigen leven te voelen. Een horloge met lasers is misschien frowned upon in het echte leven, maar een gave auto behoort natuurlijk wel tot de mogelijkheden. Zo is Robert Downey junior bijvoorbeeld in het echte leven minstens net zo’n grote liefhebber van auto’s als zijn personage Tony Stark/Iron Man in de films.

Eerder al trakteerde Downey zichzelf op een Ford Mustang aangepakt door Speedkore. We kennen Speedkore vooral van de Tantrum, de epische Dodge Charger met boot-motor, die inmiddels van Vin Diesel is. De producten van Speedkore zijn zeker gaaf, maar ook typisch Amerikaans. Je zou kunnen zeggen dat het soms een tikkie fout wordt.

Op aandringen van Downey zelf heeft Speedkore nu echter wat anders gemaakt, met een sterk Europees sausje. Als basis heeft met een BMW E9 genomen. Je weet wel, die fraaie coupé met die geweldige neus. De auto heeft van Speedkore de volledige restomod behandeling gekregen. Dus onder de traditionele looks (met moderne HRE velgen en een houten sierstrip aan de buitenkant) huist moderne(re) techniek.

De gele binnenste lampen kleuren goed bij de kleur. De carbon accenten verliezen de strijd om aandacht van de genoemde houten strip die de schouderlijn siert. Binnen tref je een fraaie mix aan van apart hout, klassieke sferen en koffiekleurig leder. De achterbank is vervangen door een bespoke baggageset. Een modern schermpje is verstopt in het dash.

Onder de kap verwacht je misschien een honkin’ great vee-eight motor, maar dan kom je bedrogen uit. Of juist niet. Speedkore heeft namelijk gekozen voor een S38, de motor uit de E34 M5. Dat gaat dus om een volvette 3.5 liter zes-in-lijn met in ieder geval ruim 300 pk. Kortom, het is allemaal best wel puik. Enige nadeel is misschien dat de motor gekoppeld is aan een automaat. Maar ja, daar komen wij wel overheen. Hebb0n?