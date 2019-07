Vin Diesel krijgt krachtig cadeautje voor zijn verjaardag

Met 1.650 pk kun je dat wel zeggen, toch?

Je kent wel die uitdrukking ‘wat geef je iemand die alles al heeft’. Vin Diesel is zo’n guy voor wie dat op het oog ook geldt. Een leuk gezin, een lucratieve filmcarri√®re, beef met de Rots, wat wil je nog meer? Toch wisten de collegae van Vin de oude brulboei even stil te krijgen met het cadeautje dat ze bedacht hadden voor diens 52ste verjaardag.

In het bijzijn van de FF9-crew werd Vin namelijk de sleutels toegeworpen van ‘de Tantrum‘, een creatie van SpeedKore die in 2017 gebouwd werd voor de SEMA show. De Tantrum baseert op een Charger uit de jaren ’70, wat natuurlijk bekend materiaal is voor Diesel. Het is namelijk het vervoer van diens personage Dominic Toretto in de Fast & Furious filmreeks.

De Tantrum is echter een restomod, met een dubbelgeblazen 9.0 liter(!) grote V8 onder de kap. De motor was eigenlijk bedoeld voor een boot. Hij loopt overigens wel gewoon op benzine, niet op diesel.

In dezer dagen kan je er blind op varen dat iemand een dergelijk momentje vastlegd op camera. Ook dit keer is dat weer het geval. Door de stereotype PR heen lijkt Vin toch een beetje geraakt te zijn door het cadeautje en ook veel te weten over de auto. Ik was eerst sceptisch omdat het een acteur betreft, maar toen herinnerde ik me The Pacifier. Iets anders dan het actiegenre is niet echt Vins ding. Dus misschien is het wel echt? Check het hieronder en oordeel zelf.