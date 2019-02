Dit is de fraaiste GT86 tot nu toe

Elke periode kent zijn kleuren. In de jaren ’70 scoorden bruin, oranje en felgroen uitstekend. In de jaren ’90 kwamen alle mogelijk pastelkleuren voorbij. Tegenwoordig lijkt het alsof wit en matte tinten te lang salonfähig zijn gebleven. Kijk voor de lol eens naar de mogelijke kleuren voor een willekeurige Mercedes-Benz of BMW: veel verschillende tinten grijs. Gaat dat nog veranderen? Vast wel. En hopelijk wordt de boel vervangen door groen! Het is de favoriete autokleur van ondergetekende.

We hebben al wat voorbeelden voorbij zien komen en vandaag is het Toyota dat aantoont dat donkergroen zeer goed kan staan op een auto. Het laatste wapenfeit uit Japan is namelijk deze Toyota 86 British Green. We beginnen met het slechte nieuws, dit speciaaltje is alleen verkrijgbaar op de Japanse markt. De auto is zeer smaakvol aangekleed. Het koetswerk is gespoten in donkergroen. De velgen zijn brons, met daarachter knalrode Brembo remmen. Verder heeft de auto een bescheiden spoiler. Toyota heeft niets gedaan met de motor, die levert nog altijd 205 pk.

In het interieur wordt het plaatje afgemaakt. De 86 British Green heeft namelijk een two-toen leer-alcantara interieur in het zwart en cognacbruin. De zwarte delen hebben bruine stiksels en de bruine delen juist weer zwarte stiksels. Verder kenmerkt de Toyota 86 British Green zich door het niet hebben van een navigatiesysteem. Eigenlijk is dat een geweldige keuze. Dit is een moderne klassieker en over 10 jaar is het toch zwaar verouderd. De auto kan tot eind mei besteld worden bij de betere Toyota dealer in Japan voor 3.3 miljoen Yen, omgerekend iets meer dan 26.500 euro.