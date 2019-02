Deze SUV is sneller dan een X5 M, maar kost minder

We leven in 2019 en we zien allemaal dat het de verkeerde kant op gaat voor de autoliefhebber. Schrale schraapdiesels, kleine turbotorretjes, 48v-assistentie, hybrides, waterstof en gruwel: de elektrische auto. Het zijn allemaal dingen waar nu eenmaal niet omheen kunnen. In sommige gevallen hoeft het niet eens verkeerd te zijn. Tesla maakt bloedsnelle auto’s die fantastisch rijden (volgens Tesla rijders). Het hoongelach is niet van de lucht. “De plofmotoren hebben hun tijd gehad, het is achterhaald, Tesla’s zijn cool”, we horen het de Musk-aanbidders zeggen.

In Amerika moeten ze ook denken aan de toekomst. Zij doen dat echter net even wat anders. Natuurlijk zijn er milieuvriendelijke Amerikaanse auto’s, maar als het rijden op benzine dan binnenkort toch de das wordt omgedaan, laten we er tenminste van genieten. Althans, daar lijkt het wel op, want er blijven maar dikke auto’s gepresenteerd worden in de Verenigde Staten. De meest recente toevoeging komt Specialty Vehicle Engineering. Mocht dit je niets zeggen: dat zijn de paardenfluisteraars achter de “Yenko” Corvettes en Camaro.

Onder leiding van grote baas Ed Hamburger (ja, zo heet hij echt) hebben ze een naam opgebouwd als kwalitatief zeer bekwame tuner voor GM-producten. In de afgelopen 20 jaar zijn er meer dan 65.000 door deze firma omgebouwd. Voor vandaag hebben ze een kit voor de 2019 Chevrolet Suburban ontwikkeld, alsmede voor de GMC Tahoe. Het slagvolume wordt vergroot naar 6,8 liter en er wordt (uiteraard) een mechanische compressor gemonteerd. Althans in grote hoofdlijnen, bijna ieder onderdeeltje wordt namelijk vervangen. Het resultaat is een krankzinnige 1.000 pk en 1.186 Nm!

Je kan kiezen tussen achter- of vierwielaandrijving, maar wij adviseren het laatste. Volgens Ed Hamburger haalt de auto op zijn sloffen 290 km/u, maar moeten er dan wel betere banden op. De verdere aanpassingen zijn voornamelijk functioneel. De Suburban staat op 22″ velgen, is verlaagd en heeft grotere remmen. Verder zijn er alleen een paar badges die het potentieel van de auto verklappen. De kit kost 69.995 dollar. Die kosten komen bovenop een nieuwe Suburban V8, die je vindt voor 50.000 tot 70.000 dollar. Wel krijg je drie jaar garantie mee. Dus voor 120.000 euro heb je een 1.000 pk sterk monster dat gewoon redelijk betrouwbaar is. Dat doen die Amerikanen wel goed. Voor wie 1.000 pk te veel van het goede vindt, is er ook kit die 800 pk levert.

Met dank aan Serve voor de tip!