B-team van Ferrari: “Wij zijn geen B-team van Ferrari”

Het gaat Sauber voor de wind. In de voorgaande seizoenen waren ze constant de drager van de rode lantaarn. De rijders hadden geen talent, maar brachten voldoende geld mee om het team niet kopje onder te laten gaan. Het eens zo trotse team van Peter Sauber was gedegradeerd tot het nieuwe Minardi.

Maar dit seizoen is er veel veranderd. Er is een samenwerking met Alfa Romeo en met name LeClerc is een verademing. Op dit moment staan ze negende in het constructeurskampioenschap, in plaats van stijf laatste. Met 27 punten hebben ze nog zicht op de achtste plaats, waar Toro Rosso staat met 30 WK-punten. De invloed van Alfa Romeo (onderdeel van FCA) doet vermoeden dat Sauber nu een B-team is van Ferrari (ook onderdeel van FCA).

Dat is volgens Frederic Vasseur, teambaas van Sauber, absoluut niet het geval, zo laat hij weten aan het Duitse Motorsport-Total. Hij wil van Sauber een financieel gezonde toko maken met hun eigen management en faciliteiten. Hij is ervan overtuigd dat de locatie in Hinwill (Zwitserland) van toegevoegde waarde is met hun hoogstaande windtunnel.

De invloed beperkt zich volgens Vasseur enkel ‘op het gebied van techniek’. Hij vergeet daarbij even de coureurs te melden. Kimi Raikkonen (die de komende twee seizoenen bij Sauber rijdt) komt natuurlijk van Ferrari en Charles Leclerc gaat juist voor Ferrari rijden volgend seizoen. De nieuwe coureur voor Sauber, Antonio Giovinazzi heeft ook een Ferrari achtergrond. Maar Vasseur meldt dat dat het enige is: “voor 99% wordt de auto in eigen fabriek gebouwd”. Oordeel zelf na het lezen van deze uitgebreide analyse over de huidige Sauber C37.